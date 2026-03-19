「ひな祭り、何を食べる？」＜回答数37,387票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第473回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ひな祭り、何を食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ひな祭り、何を食べる？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ハマグリの吸い物
【材料】（2人分）
ハマグリ 6個(150g)
手まり麩 6個
昆布(5cm角) 1枚
水 300ml
酒 大さじ 2
塩 少々
ミツバ 4本
【下準備】
1、ハマグリは薄い塩水につけて砂出しをし、殻どうしをこすり合わせて洗い、ザルに上げる。
2、ミツバは根元を切り落とし、長さを半分にする。葉のついた方を2本束にして軸を結ぶ。
【作り方】
1、鍋に昆布、水、酒、ハマグリを入れて強火にかけ、煮たつ直前に昆布を取り出す。
2、貝の口が開いたら、アクをとり、塩少々と手まり麩を加える。
3、貝を器にそっと移して汁を注ぎ入れ、結んだミツバをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
手まり麩の代わりに小町麩や花麩などでも良いです。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ひな祭り、何を食べる？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ひな祭り、何を食べる？」
・「ひな祭り、何を食べる？」の結果は…
・1位 …ちらし寿司 65%
・2位 ひなあられ 24%
・3位 ハマグリ 5%
・4位 ひし餅 4%
※小数点以下四捨五入
37,387票
・2位 ひなあられ 24%
・3位 ハマグリ 5%
・4位 ひし餅 4%
※小数点以下四捨五入
37,387票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ハマグリの吸い物
【材料】（2人分）
ハマグリ 6個(150g)
手まり麩 6個
昆布(5cm角) 1枚
水 300ml
酒 大さじ 2
塩 少々
ミツバ 4本
【下準備】
1、ハマグリは薄い塩水につけて砂出しをし、殻どうしをこすり合わせて洗い、ザルに上げる。
2、ミツバは根元を切り落とし、長さを半分にする。葉のついた方を2本束にして軸を結ぶ。
【作り方】
1、鍋に昆布、水、酒、ハマグリを入れて強火にかけ、煮たつ直前に昆布を取り出す。
2、貝の口が開いたら、アクをとり、塩少々と手まり麩を加える。
3、貝を器にそっと移して汁を注ぎ入れ、結んだミツバをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
手まり麩の代わりに小町麩や花麩などでも良いです。
(E・レシピ編集部)