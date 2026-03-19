・「ひな祭り、何を食べる？」の結果は…

・1位 …ちらし寿司 65%

・2位 ひなあられ 24%

・3位 ハマグリ 5%

・4位 ひし餅 4%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「ひな祭り、何を食べる？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ひな祭り、何を食べる？」