19日に行われる日米首脳会談に向けて、18日夜、高市首相が日本を出発しました。

ワシントンから中継です。

イラン情勢をめぐり、トランプ大統領から具体的な要求があるのか？ある政府関係者は「ここまでシナリオのない首脳会談は珍しい」と話し、緊張感が漂っています。

高市首相

「首脳会談の中身について今、予断はしません。先方のおっしゃることがいろいろありましょうから、それはしませんけれども我が国の立場を考え踏まえて、しっかりと議論したいと思っております」

19日には日米首脳会談のほか、ワーキングランチに続いて夕食会なども予定されています。

トランプ大統領が各国首脳と昼・夜を共に過ごすのは、極めてまれなことです。

ただ共に過ごす時間が長いということは、それだけトランプ大統領からの急な要請にも備えないといけないという側面もあります。

特にイラン情勢では、ホルムズ海峡への艦船の派遣など何かしらの貢献をトランプ大統領から求められるのかが焦点ですが、高市首相は「日本の法律に従って、できないことはできないと伝えるつもり」だと説明しています。

外務省幹部に話を聞くと、「アメリカも全世界を敵にするわけにはいかない。無理な要求をされないためにも、今やるべきことは日米の結束の重要性を伝えること」だと言い、大枠での日米関係の強化を確認しつつも具体的な議論は避けたい考えです。

また、原油高対策として、アメリカ・アラスカ州から原油を日本が調達する意向を伝える方向で検討されています。