4月11日より日本テレビ系で放送がスタートする町田啓太主演の土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』に寺田心が出演することが決定した。

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本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした新たなヒューマンドラマ。子どもたちに甘すぎるほど寄り添うフリースクールのスタッフ・浮田タツキ役で町田が主演を務め、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本穂香が演じる。脚本は、『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）の徳尾浩司が手がける。

寺田が演じるのは、タツキが勤めるフリースクール「ユカナイ」の大学生ボランティアスタッフ・皆藤壮哉。寺田は出演に際し「この作品は『十人十色でみんな違ってみんないいんだよ』と、自分を肯定し認めてくれる物語だと思いました。現場では、小さい子たちといっぱい遊びたいです。最近は筋トレもしているので、みんなを抱っこしてあげたいなと思っています」とコメントした。

寺田心 コメント台本を読んで、子どもが好きなところや明るい性格、しゃべり方など、壮哉は自分に似ている部分が多いと感じました。いまの子どもたちの間には「ありのままの姿を出してはいけない」と周りに流されてしまうような風潮があると感じていますが、この作品は「十人十色でみんな違ってみんないいんだよ」と、自分を肯定し認めてくれる物語だと思いました。フリースクールは、みんながそれぞれの楽しみの中で個々に成長し、お互いを認め合える場所なのだという印象を持っています。現場では、みんなのお兄ちゃんになれるよう、小さい子たちといっぱい遊びたいです。最近は筋トレもしているので、みんなを抱っこしてあげたいなと思っています。このドラマを観るいろいろな世代の方々に、自分であることを否定せず、認めてあげてほしいと伝えたいです。みんなが左を向くから自分もそうしなきゃいけない、という流れではなく、一人じゃないこと、違う方向を向くのが間違っているわけではないということ。自分の思うように生きていいんだというメッセージが届くことを願っています。（文＝リアルサウンド編集部）