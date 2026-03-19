Appleは2026年3月、新型スマートフォン『iPhone 17e』や新型ノートブック『MacBook Neo』をはじめとした複数の新製品を日本市場に投入した。

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『iPhone 17e』は、価格を抑えながら日常用途に十分な性能を備えたエントリーモデル。『MacBook Neo』も同様に、手に取りやすい価格でMacの体験を提供するノートブックとして位置づけられている。いずれも、学生や初めてデバイスを購入するユーザーを主なターゲットとした製品だ。

今回、これら新製品の発売にあわせて来日したiPhoneのプロダクトマーケティング担当バイスプレジデント、カイアン・ドランス氏に話を聞く機会を得た。インタビューから見えてきたのは、価格だけではない価値をどう伝えるか、そして新たなユーザー層をどう取り込むかという、同社の戦略だった。

■「手に取りやすさ」と「長く使える体験」の両立

今回の『iPhone 17e』と『MacBook Neo』の発表を受けて、多くの人がまず印象に残ったのは価格ではないだろうか。いずれも10万円前後に抑えられており、円安が続くなかでも多くの人が手に取りやすい水準に収まっている。『iPhone 17e』は、ひとつ上の『iPhone 17』に比べて約3万円も安く、『MacBook Neo』に至っては『MacBook Air』より約8.5万円も安く手に入れることが可能だ。

ただし、これらの製品の特徴として「単に価格を下げただけ」ではない点も繰り返し強調されていた。まず『iPhone 17e』について、ドランス氏は「最新世代のA19チップを搭載し、高い性能と優れたバッテリー持続時間を実現している」と語る。最新チップの搭載により、将来のソフトウェアアップデートや新しい体験にも対応でき、数年単位で使い続けられる設計だとアピールした。

また、ユーザー待望のMagSafeについても対応したほか、筐体素材にCeramic Shield 2を採用することにより、従来比で約3倍の耐傷性能を備えたことも、「日常的に安心して便利に使い続けられることを重視しています」と説明する。いわゆる機能を絞った廉価モデルではなく、必要な性能をしっかり備えたうえで、安価でも長く使えることに価値を置いた製品であることが伝わってくる。

『MacBook Neo』も方向性は同じだ。iPhone向けのSoCを採用しながらも、日常用途には十分な性能を確保している。ドランス氏も「より多くの方に手頃な価格でMacの体験を届けることができる製品」と位置づける。筆者もすでに実機を触ってみたが、メールやWebブラウジング、レポート作成といった軽い用途であれば、快適に使えるバランスに仕上がっていた。

インタビューで特に印象に残ったのが、iPhoneとMacを組み合わせた使い方についての話だ。ドランス氏は「iPhoneの価値は、単なるスマートフォンにとどまりません。他のApple製品との連係によって、さらに多くのことが可能になります」と語る。

例えば、iPhoneで撮影した写真をそのままMacで編集したり、デバイス間で作業を引き継いだりといった操作が自然に行える。こうした連係についても、「日々の作業をよりシンプルにし、生産性を高めてくれるものです」と説明していた。

こうして見ていくと、『iPhone 17e』と『MacBook Neo』は単体でも魅力を持ちながら、両者を組み合わせることでより大きな価値を発揮する設計になっていることが分かる。製品単体ではなく、システム全体で体験を提供しようとする意図が、発言の端々から伝わってきた。

■日本市場への期待がにじむAppleの戦略

今回のインタビューを通じて感じたのは、Appleが重視しているのが「単に価格競争ではない」という点だ。手に取りやすい価格で入り口を広げつつも、「快適に長く使える体験」を提供することで、ユーザーとの関係を継続的に築いていく。そのためのモデルとして、『iPhone 17e』と『MacBook Neo』を投入しているように見える。

価格、投入のタイミング、ターゲット設定、そして製品の作り込み。こうした要素を並べてみると、Appleが日本市場のポテンシャルに強い期待を寄せていることが見えてくる。

特に、学生や若年層といった、これから長く使っていくユーザーを主なターゲットに据えている点からは、単発の販売ではなく、将来的なユーザー基盤の拡大まで見据えていることがうかがえる。つまりAppleは、まず手に取りやすいモデルで接点を作り、その後も継続的に自社製品を使い続けてもらうことで、日本市場における存在感をさらに高めていこうとしているのだろう。

新生活シーズンに合わせた今回の展開は、そうした狙いを分かりやすく示した一手といえる。これまでiPhoneやMacに距離を感じていたユーザーにとっても、その選択肢はより現実的なものになっている。

（文＝小笠原令司）