“パツパツ”タンクトップに目が行く…韓国人気チア、至高の美スタイルで視線強奪

韓国の人気チアリーダー、キム・ナヨンのプロポーションがファンを魅了している。

【写真】キム・ナヨン、美貌際立つ開放的な水着ショット

キム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。「MAXIM4月号期待してね♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、純白のタンクトップにデニムホットパンツ、シースルーのニーハイソックスを合わせたコーディネートのキム・ナヨンが写っている。キム・ナヨンが言及したMAXIMとは韓国の男性誌『MAXIM KOREA』のことで、4月号の表紙に彼女が抜擢されたようだ。

そんな同誌の撮影現場で、メリハリ感のあるプロポーションを惜しげもなく披露したキム・ナヨン。彼女の投稿を目にしたファンからは「ナヨンさん可愛すぎます」「綺麗で魅力的」「オーマイガー…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ナヨンInstagram）

キム・ナヨンは1999年5月7日生まれの26歳で、2019年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのNCダイノス、男子プロバスケKBLの昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケの桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。