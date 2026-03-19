第98回選抜高等校野球大会が19日から甲子園球場で開催されます。

大会1日目には1回戦3試合が行われ、第1試合ではいきなり昨夏優勝校の沖縄尚学(沖縄)が帝京(東京)と対戦します。

大会4日目となる22日には、第1試合で昨秋の明治神宮野球大会決勝と同じカードが実現。優勝した九州国際大付(福岡)と準優勝の神戸国際大付が激突します。

また日本高等学校野球連盟は、2026年度のシーズンインから高校野球で指名打者(DH)制を導入。今大会でもDHの使用選択が可能となります。さらに二刀流選手の活躍を広げる目的として、先発投手を指名打者として出場させる「大谷ルール」も採用されます。これにより先発投手が降板後もDHとして試合に出場することが可能となります。

決勝が行われる31日まで、各校の熱戦が期待されます。

▽1回戦カード

19日、大会1日目

帝京(東京)-沖縄尚学(沖縄)

阿南光(徳島)-中京大中京(愛知)

八戸学院光星(青森)-崇徳(広島)

20日、大会2日目

滋賀学園(滋賀)-長崎西(長崎)

横浜(神奈川)-神村学園(鹿児島)

花巻東(岩手)-智辯学園(奈良)

21日、大会3日目

東洋大姫路(兵庫)-花咲徳栄(埼玉)

高知農(高知)-日本文理(新潟)

北照(北海道)-専大松戸(千葉)

22日、大会4日目

神戸国際大付(兵庫)-九州国際大付(福岡)

近江(滋賀)-大垣日大(岐阜)

山梨学院(山梨)-長崎日大(長崎)

23日、大会5日目

東北(宮城)-帝京長岡（新潟）

高川学園(山口)-英明(香川)

三重(三重)-佐野日大(栃木)

24日、大会6日目熊本工(熊本)-大阪桐蔭(大阪)