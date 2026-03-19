「有力馬次走報」（１８日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆中山記念を制したレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博）はルメールとのコンビで大阪杯（４月５日・阪神、芝２０００メートル）に出走する。今週中に栗東トレセンへ移動する予定。所属するキャロットクラブがホームページで発表。

◆栗東・須貝勢の動向。東京新聞杯１５着のブエナオンダ（牡５歳）はダービー卿ＣＴ（４月４日・中山、芝１６００メートル）、ダイオライト記念６着のデルマソトガケ（牡６歳）は川崎記念（４月８日・川崎、ダート２１００メートル）、ダイヤモンドＳ１５着のファウストラーゼン（牡４歳）は佐々木との新コンビで日経賞（２８日・中山、芝２５００メートル）に向かう。米子城Ｓ２着のプルパレイ（騸７歳）は高松宮記念（２９日・中京、芝１２００メートル）に登録しているが、除外の場合は春雷Ｓへ切り替える。

◆オーシャンＳ６着のフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔）は鞍馬Ｓ（５月１６日・京都、芝１２００メートル）へ向かう。