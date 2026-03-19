大阪・関西万博でも話題を呼んだ「ミライ人間洗濯機」が、北海道内に初上陸しました。



開発費は１億円。



その驚きの機能を記者が体験してきました。



（吉岡記者）「北広島市のサウナ施設に初めて導入されました、ミライ人間洗濯機です」



近未来を感じさせるシャープなデザイン。



大阪・関西万博でも展示されていた「ミライ人間洗濯機」です。



道内初となる導入を決めたのは、ＪＲ北広島駅の目の前にあるホテルです。





完全個室のサウナ施設の中に設置されました。お披露目会も開かれ、導入を決めた企業も意気込みます。（エスコン 加藤嘉朗北海道支店長）「究極の癒しを提供して、特別な体験価値を提供したい」

ではその洗浄力はどれほどのものなのか、記者も体験しました。



（吉岡記者）「扉が完全に閉まりました。大量のミストが出てきました。洗濯機というネーミングですけど、決して乱暴に洗われるわけではなく、優しく包み込まれるように洗われています」



洗浄液は使わず、細かいミストの力だけで全身を洗っていきます。



さらにこんな機能もー



（吉岡記者）「センサー始動の文字が出ました」



脈拍や自律神経などを分析するセンサー機能付き。



入浴する人の状態にあわせた映像や音楽が流れます。



１５分の洗浄タイムを終えるとー

（吉岡記者）「最高にスッキリしました。座っているだけで全身が洗浄される、新時代の入浴体験でした」



開発した企業には実はある思いがありました。



（サイエンスホールディングス 青山恭明代表取締役会長）「開発にはもう…ぶっちゃけていうと１億円くらいかかっている。こすって洗うとか洗い場を使うという行為がなくなる。これからの高齢化社会に向けて喫緊の課題解決をしていきたい」



まさに未来への想いも込められた入浴体験。



「ミライ人間洗濯機」は３月末から利用が開始され、１９日から予約可能だということです。