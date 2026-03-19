◇オープン戦 ドジャース―ジャイアンツ（2026年3月18日 米アリゾナ州）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し4回1/3を1安打無失点に抑えた。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。投打二刀流として迎える開幕へ調整は順調だ。

試合開始時の気温は35.6度の暑さのマウンドで初回先頭でWBC韓国代表の李政厚（イ・ジョンフ）を中飛に打ち取ると、2番ベイリーを遊ゴロ、3番チャプマンを左飛と、わずか5球で3者凡退に抑えた。2回は先頭打者に右翼線二塁打されたが、続くアダメズを98.9マイル（約159.1キロ）で空振り三振。後続も中飛、空振り三振に斬った。3回には先頭打者に死球、1死から四球を与え1死一、二塁としたが、99.9マイル（約160.7キロ）の直球と73マイル（約117.5キロ）のカーブの緩急を交えて後続を断った。4回にも四球で走者を出したが、得点を与えなかった。5回先頭を二ゴロに打ち取ったところで61球となり降板した。61球のうちストライク34球、ボール27球と、3四死球を与えた細かい制球面をのぞけば完璧に近い投球。マウンドを降りる際には観客から大きな拍手がおきた。

大谷は試合前には室内ケージでティー打撃を行った。その後、ルーティンの壁当てを始め、球場でキャッチボール。ブルペンは捕手を座らせ24球を投じた。ワールドシリーズ第7戦以来、137日ぶりの実戦登板となった。

「DH登録」で打者に専念したWBC期間中は実戦で投げず「ライブBP」（実戦形式の打撃練習）登板やブルペン投球だけを行う、異例の調整をしてきた。

ロバーツ監督は開幕までの構想について「ここで1回登板して、そのあとシーズン前にもう1回投げられれば理想だと思っている」と語った。次回の登板は22〜24日（同23〜25日）に行われるエンゼルスとの開幕前最後のオープン戦3連戦の期間中の予定。登板間隔を踏まえると、開幕2カード目となる3月30日〜4月1日（同31日〜同2日）のガーディアンズ3連戦で今季初登板を迎えることが濃厚となった。指揮官はシーズンでの初登板について「初登板は5イニングくらいが妥当だと思う」と明かし「昨年は1イニングからスタートしていたことを考えれば、大きな前進だ。それが目標になるが、実際には状態や球の感覚を見ながら判断することになる」と試合前に話していた。

打者としては当初の予定通り20日（同21日）のパドレス戦がWBC後初出場となる。