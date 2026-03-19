「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１８日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉スプリングＳで２着だったアスクエジンバラ（牡、福永）は引き続き岩田康とのコンビで皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）へ。ホープフルＳ５着後は休養しているバドリナート（牡、松永幹）は皐月賞に登録。除外されるようなら青葉賞（４月２５日・東京、芝２４００メートル）へ切り替える。共同通信杯４着で、毎日杯（２８日・阪神、芝１８００メートル）に出走予定だったラヴェニュー（牡、友道）は、歩様に乱れが出たため出走を見送る。

１５日の中京で未勝利戦を勝ったメイショウナルカミ（牡、安達）は大寒桜賞（２９日・中京、芝２２００メートル）を予定。ヒヤシンスＳ７着のシーズザスローン（牡、松永幹）は伏竜Ｓ（２８日・中山、ダート１８００メートル）か毎日杯へ。

〈美浦〉シンザン記念を勝ったサンダーストラック（牡、木村）はチャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）へ。所属するキャロットクラブがホームページ発表。

宮田勢の動向。アネモネＳ２着のルールザウェイヴ（牝）は引き続き原とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。解散した国枝厩舎から転厩してきたフォーエバーヤングの半妹ダーリングハースト（牝）は忘れな草賞（４月１２日・阪神、牝・芝２０００メートル）、１月の中山で新馬戦を勝ったランザワールド（牝）はミモザ賞（２９日・中山、牝・芝２０００メートル）、１４日の中山で未勝利戦を勝ち上がったイナズマダイモン（牡）は４月１９日の中山６Ｒ・１勝クラス（ダート１８００メートル）を予定。

デイリー杯クイーンＣを勝ったドリームコア（牝、萩原）は桜花賞へ向けて、１９日に栗東入りして調整を進めていく。