◇オープン戦 ソフトバンク3―5中日（2026年3月18日 みずほペイペイD）

ソフトバンク・野村が8回1死一塁、中日4番手・勝野から右中間ホームランテラス席へ飛距離125メートルの1号2ランを放った。

「右バッターであそこまでホームランを打てる選手はなかなかいないと思うので、僕らしいバッティングだったのかと思います」

14日のDeNA戦（横浜）から3試合連続無安打。オープン戦は一発どころか、長打さえなかった背番号99が“開眼”したのは試合中だった。中盤に着替えでベンチ裏に行った時、この日からチームに合流した周東に言われた。「上（上半身）強すぎるやろ。ロングティーみたいに右中間、いけよ」。WBCで1カ月ぶりに合流した先輩からの金言に「せやな、忘れてたわ」と広角に打つ持ち味を思い出した結果だった。

昨季126試合、打率・271、12本塁打、40打点とキャリアハイの数字を残した。小久保監督も「彼らしいバッティングでした」とその力を認める。

本人は遊撃のレギュラーを狙うが、ここまでは二塁、三塁と起用法は多様だ。この日は「2番・三塁」で先発し、4回2死一、二塁、サノーの三塁線への強い打球を好捕し、ピンチをしのいだ。「開幕戦の9人に入るのは特別なことだと思う。絶対に入りたい」。初の開幕スタメンへ上昇気配になってきた。 （福浦 健太郎）