「愛知杯・Ｇ３」（２２日、中京）

この日、２本目の登坂。チェルビアットは１８日、オレンジ色のメンコを上下に揺らしながら、栗東坂路４Ｆ５３秒４−３８秒８−１２秒４で走り終えた。遅過ぎず速過ぎず、陣営の思惑通りの追い切り。高野師は「もう仕上がっているというなかでの今週。整える程度だったけど、それでもスイスイと進む感じで、いいコンディション」と満足げにした。

１５年ジャパンＣなどＧ１・２勝のショウナンパンドラを半姉に持つ良血で、自身も昨年のＮＨＫマイルＣで３着の実績がある。今春の目標はヴィクトリアＭ（５月１７日・東京）に置かれており、師は「今回はそこへ向けて賞金を加算するための出走」と目的を明かした。

７Ｆ戦は桜花賞ＴＲのフィリーズＲ２着以来、約１年ぶりだが「（１４００メートルは）流れが速くなりやすく、全馬が力を出し切るようなレースになりやすい。この馬に合っている」と歓迎ムード。前走の洛陽Ｓはそれとは真逆の末脚勝負になったが、それでも２着にまとめたあたりが、この馬のポテンシャルの高さだ。ここで待望のタイトルを獲得し、頂を射程に入れる。