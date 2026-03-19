「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

有馬記念１１着からの逆襲に燃えるアドマイヤテラは１８日、栗東ＤＰで最終追い。活気のある動きで好調をアピールした。今回は当レース８勝を誇る武豊に手綱が戻る。昨年の目黒記念を含め３、１、１着と相性抜群のコンビで、次なる大舞台へ向けて好スタートを決めたい。目下３連勝中と勢いＮｏ．１のダノンシーマは栗東ＣＷで併せ馬。力強い脚さばきを披露して、重賞初制覇へ万全の態勢を整えた。

トップステイヤーへの階段を駆け上がる。アドマイヤテラは栗東ＤＰで単走。前進気勢にあふれながらも、収まりの利いた走りでスムーズに直線へ。少し気合をつけられてからの反応は、まさに一級品だ。すごみを増す脚さばきで悠々と６Ｆ８３秒３−３８秒８−１１秒８をマーク。友道師は「サラッと。動きは良かったね。太め感もなく、いい感じで仕上がっている」と目を細める。

現役トップクラスと対峙した前走の有馬記念。中山芝二五で不利とされる外枠で、序盤はポジション取りに苦労する展開に。インに潜り込んで勝負を仕掛けるも、直線では後方に構えていた実力馬が一気に襲いかかり、抵抗できず１１着という結果に終わった。

それでも２４年菊花賞３着、昨年の大阪−ハンブルクＣ→目黒記念を連勝した実績、そしてトレーナーが「距離はいくらでも大丈夫」と言い切るように“豊富なスタミナ”は間違いなくメンバー随一だ。「ハンブルクＣの時くらいからゲートの出が良くなり、いい位置を取れるようになっています。長くいい脚を使えますしね」と愛馬の充実ぶりに手応えをにじませる。

今年を左右すると言ってもいいほど、重要な始動戦。指揮官は「これからまだまだ良くなるんじゃないかな。天皇賞・春に向けていい競馬をして欲しいですね」と闘志を燃やす。ここはあくまで通過点。弾みをつけて堂々と勝負の淀へと向かう。