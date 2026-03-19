「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

３連勝中のダノンシーマは１８日、栗東ＣＷに登場。落ち着いた脚取りで直線を迎えると、シャープに伸びて６Ｆ８４秒４−３８秒３−１１秒３を計時。キラキラと輝く黒鹿毛の馬体が好調ぶりを示している。手綱を取った中内田師は「しまい重点で調整程度。前走から状態はキープできていますし、仕上がりは十分」と胸を張った。

飛ぶ鳥を落とす勢いとは、まさにこのことだ。デビューから８戦全てで馬券圏内と、常に安定感のある走りを披露していが、なかでも近走の充実ぶりには目を見張るものがある。オープン昇級初戦となった前走の白富士Ｓは、中団追走から最速の末脚（上がり３Ｆ３２秒７）で危なげなく抜け出す快勝劇。「久しぶりの二千にも対応して、期待通りのいい脚を使ってくれた」と笑顔の指揮官。大器を感じずにはいられない勝ちっぷりだった。

舞台は３０００メートルと未知なる領域へ。試金石の一戦だが、トレーナーは「２４００メートルは上手に走ってくれているし、あと数１００メートルを上手に走ってくれれば」と期待を込める。「もともと能力があると思っていた馬。年齢とともに良くなって、思い描いていた成長カーブに乗ってきてくれています」。底なしの４歳馬が、初の重賞舞台で真価を証明してみせる。