阪神・藤川球児監督（４５）の言葉には、開幕構想の本音がにじんでいた。ＷＢＣ組の主力が戻り、チームはいよいよ本番モード。ほぼベストに近い布陣で１８日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に臨んだ中、指揮官があらためて示したのは「５番・大山待ち」という基本線だった。

この日は「３番・右翼」に森下が入り、２打席目の３回に左越え２ラン。続く４番にはＤＨの佐藤輝、５番・左翼には２試合連続で中川を起用した。この３人でクリーンアップを組むのか。６―２で勝利した試合後、そう問われた藤川監督は「どうでしょうねぇ。その。まあ、大山で待つということは変わらないですね。タイガースとしては」と語り、５番・大山が本命である考えを明確にした。

５年目の中川は、キャンプから打力アップを猛アピール。この日も２打数２安打と結果を残し、オープン戦通算では打率３割６分１厘、２本塁打、７打点と数字を積み上げている。ＷＢＣ組不在の期間は「３番・左翼」として打線の流れを生み、復帰後は２試合連続で「５番・左翼」で起用された。試合前には藤川監督と話し込む場面もあり、期待の高さもうかがわせた。

中川の奮闘は、現状の阪神打線において目に見える好材料だ。左翼争いを活性化させるだけでなく、打線全体にも刺激を与えている。ただ、藤川監督の頭の中にある開幕ベスト布陣をたどれば、やはり「５番・大山」が基本線なのだろう。佐藤輝、森下、大山と続く並びが相手バッテリーに与える威圧感は、やはり別格だ。

中川の５番起用は、近い将来の理想形へ向けた過程であり、同時に実力テストでもある。スロースターターの大山の状態が整うまで打線の流れを止めず、なおかつ競争も促す。中川が結果を残し続ければ、打線の層はさらに厚みを増す。

ＷＢＣ組の合流で開幕へ向けた空気が引き締まる中、藤川阪神は着実に開幕仕様へ近づいている。そのラストピースを理想的に埋めるのは、やはり「５番・大山」なのかもしれない。