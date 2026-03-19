3月15日、GENERATIONS from EXILE TRIBEの公式TikTokが更新され、片寄涼太が登場。近影の変化に、ファンから驚きの声があがっている。

この日の投稿では、GENERATIONSが3月にリリースした新曲『本心』に合わせ、片寄、小森隼、佐野玲於の3人がダンスを披露。片寄は真ん中に立ち、ジャケットとパンツのセットアップに、赤いポロシャツを合わせ、軽快なダンスを見せていた。

だが、注目を集めたのはダンスではなく、片寄の “激変” ぶりだった。イケメン俳優としても活躍してきた片寄だが、フェイスラインはふっくら。手足は相変わらず細いが、腰まわりも肉づきがよくなりつつあるようだ。

気づいたファンも多かったようで、コメント欄では、片寄の変化を指摘する声が続出。X上でも動画が拡散されている。

《片寄涼太さんも千葉雄大さんのように貫禄でてきたね》

《やっぱり結婚すると、、、ふむふむ》

《見ない間にちょっとぷっくりしてる笑》

ビジュアルの変化は、私生活面での変化も関係しているのだろうか。2023年1月、片寄は女優・土屋太鳳との結婚と、第一子妊娠を発表。同年8月には、無事に第一子が誕生したことを報告している。

「片寄さんはあまり私生活を隠すタイプではないようで、2024年には、イタリアでおこなわれたGIORGIO ARMANIのファッションショーに夫婦で出席し、そろってカメラに笑顔を見せるなど、オープンな様子を見せています。

今年1月には、片寄さんが自身のSNSにて、『言葉を覚えはじめの家族が、大人たちの年末のあいさつをまねして『良いわたしを〜』と言っていて、そうだよな、本当にそうだなあと、しみじみと感じ、驚かされました』と、子供の成長をつづっていました。

『よいお年を』を言い間違えるわが子のかわいさにデレデレといった感じが伝わってきます。幸せな結婚生活を送っていることが伺え、多少のふっくら感も、“幸せ太り” ということなのでしょう」（芸能担当記者）

彼のパパぶりを、ファンもほっこりと眺めていることだろう。