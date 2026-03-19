1.しっぽは「激しくない」のが愛情

動物が嬉しいとき、犬のようにしっぽを大きく振るイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし猫の場合は逆。大きくバタバタ振ったり、細かく数多く振るのは、怒りや警戒、いら立ちのサインです。

猫がしっぽで行う愛情表現は、動きが激しくないことが特徴です。たとえば、しっぽをピーンと立てたり、体にそっとしっぽを巻きつけてきたり、軽く触れる程度にしっぽをあててくるなどです。これらは喜びや安心、親しみを表し、「ここにいて心地いい」という気持ちも込められています。

もし愛猫がしっぽを立てて近づいてきたら、軽く背中をなでたり声をかけたりしてあげましょう。猫が好意的な様子だからといって、しっぽを触ろうとするのは厳禁。距離を大切にしてくださいね。

2.背中を向けるのも愛情

猫がこちらに背中を向けて座っていたり、枕元に来るときも背中を向けて寝ているということはありませんか？

人間の場合は「背を向ける」という行動に、冷淡さやネガティブな感情を想像しがちですが、猫にとっては愛情表現の一種です。

実は、動物である猫にとって、背中は急所でもあり、本来は簡単に見せる場所ではありません。その無防備な部分をこちらに向けているのは、「ここは安心できる」「この人のそばは安全」という信頼のあらわれです。あえて背中を預けるのは、気を張る必要がない証拠なのです。

もし、愛猫が背中を向けていたら、無理に正面に回り込まないこと。

顔をのぞき込んだり、抱き上げたりせず、同じ空間で静かに過ごしましょう。軽く背中を撫でる程度で十分です。言葉はなくても、「そばにいるよ」と伝わっていますよ。

3.飼い主の服の上で寝る

脱いだばかりの部屋着や、ソファに置いたセーターの上で、いつの間にか愛猫が丸くなっていることはありませんか？

人間の感覚では「毛がついちゃう」「片づけられない」など、困ることかもしれませんが、これは嫌がらせではありません。

しかも、猫はきれいにたたんでおいた服ではなく、あえて「着ていた服」を選ぶこともあります。それは、安心できるにおいが残っているから。猫は大好きな人のにおいに包まれることで、落ち着き、ぐっすり眠れるからです。

つまり、においの残ったものを寝床に選んでいるということは、猫が見せる静かな愛情サイン。もし、どうしても乗られたくない服の場合は、代わりににおいのついたブランケットなどを用意してあげると安心します。

4.そっと前足をのせる

くつろいでいるときや、隣に座っているとき。猫が前足をちょこんと、腕や足の上にのせてくることはありませんか？

力を入れて主張するわけでもなく、フミフミしてアピールするわけでもなく、ただ、軽くのせているだけの状態です。

猫の心理は「ここにいるよ」「つながっているよ」といった確認といわれています。甘えたい気持ちもありますが、それ以上に「安心できる接点」を持っていたい、という穏やかな愛情表現です。

言葉で呼びかける代わりに、前足でそっと触れる。猫なりのコミュニケーションなので、無理にどかさず、やさしく手を添えてあげましょう。静かに声をかけたりするのもよいですね。

5.ついてくるけど距離がある

猫は、飼い主さんがトイレに行くときや階段を登るときなど、部屋を移動すると、ついてくることがあります。しかし、後ろにいるわりに一定の距離があり、ぴったり横につくわけでも、足元にまとわりつくわけでもないと不思議になるものです。

そんな少し距離を保ちながら、同じ方向へついてくる行動も、実は猫の愛情サインのひとつ。「見守り」や「仲間意識」のあらわれといわれています。

猫は本来、単独で行動する動物です。それでもあえて同じ空間を移動するのは、「一緒にいる」という感覚を共有しているから。常にべったりではないのが、猫らしいところですね。

そんなときは、大げさに構えず、そのままにさせてあげること。抱き上げたり立ち止まったりせず、「どうしたの？」と軽く声をかけるくらいで十分ですよ。

一定の距離を保ちながらも、同じ時間を歩くという、猫なりの「あなたと一緒にいるよ」という静かなメッセージといえるでしょう。

まとめ

猫の愛情は、決して派手ではありません。先述した以外にも、ゆっくり瞬きをしてくれることや、小さな声で鳴くなど、ささやかな行動が挙げられます。

どれも大きなアピールではない、見逃してしまいがちなサインですが、猫なりの信頼や親しみの表れです。しかし、意味を知ることで、何気ない日常の一場面が、今よりもっと愛おしく感じられますよ。