こういう『上品見え』求めてた、、♡【40・50代】にハマる「大人のトレンドヘア」

髪型がしっくりこない……。そんな大人女性こそ、ヘアスタイルにトレンド感を取り入れてみて。質感やフォルムで髪の悩みをカバーすることで、上品さを演出できるかも。今回は、40・50代の魅力を最大限に引き立ててくれそうな「大人のトレンドヘア」をピックアップします。

動きをプラスしたくびれボブ

自然なくびれと毛先の動きが今っぽい外ハネボブ。トップを長めに残し、まとまりやすく仕上げています。@kitadani_koujiroさんは「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とコメント。忙しい大人女性のライフスタイルにもフィットしそうです。

極細ハイライトでおしゃれ見え

ハイライトを入れることで美しい毛流れが引き立っているミディアムレイヤー。@sakosakosakosakoさんは「繊細なハイライトで、自然な立体感と美しい毛流れを演出」とコメントしています。ナチュラルなハイライトが白髪をカバーしながら上品さを演出してくれそうです。

ふんわり感がかわいい前下がりショートボブ

こちらは、@urano_kazuyukiさんが「前下がりのショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。ふんわりとした仕上がりが柔らかい印象です。髪にボリューム感を演出できるので、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめ。明るいカラーを合わせることで、より軽やかに仕上がっています。

春にぴったりな襟足すっきりショートボブ

@rico_salonさんが「お首が綺麗に見えるショートボブ」と紹介しているヘアスタイル。トップのボリュームと襟足のくびれが程よいメリハリを演出しています。すっきりとしたショートボブは、これからの季節にもぴったりです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@sakosakosakosako様、@urano_kazuyuki様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri