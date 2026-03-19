侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、２００６年に第１回大会が始まって以降、史上初めてＷＢＣで４強進出を逃した。敗因をいくつかの視点から探る「ＷＢＣ侍連覇ならず 検証」の最終回は、井端弘和監督（５０）が種をまいた、将来を担う希望―。

井端監督は２３年１０月の就任以来、「常勝侍ジャパン」の構築を念頭に用意周到に行動してきた。同年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップでは牧、佐藤輝、隅田、森下、小園を招集した。２４年３月の欧州代表戦に呼んだ関大・金丸（現中日）や同年１１月のプレミア１２で藤平、北山を初選出した。

２５年３月のオランダ代表との強化試合には、花巻東からスタンフォード大に進学した佐々木麟太郎内野手の招集を検討。実現はしなかったが「近い将来、必ず侍ジャパンの中心を担うことがある」との思いがあった。今回のＷＢＣでも前述の選手たちが奮闘したことから見ても、２８年のロス五輪や２９年以降のＷＢＣで主力を担うであろう若手に成長のチャンスを与え続けたのは２３年前の経験があったからだ。

井端監督は中日時代、０３年のアテネ五輪予選に出場した。その時に代表監督を務めていたのが長嶋茂雄さんだった。トッププレーヤーたちと同僚になって、その実力を間近で見るにつけ「俺も、もっともっと頑張らないと、このレベルにはなれない」と痛感。向上心を植え付けてくれた長嶋監督にも感謝の念は尽きない。この時得た経験が、侍ジャパンへの大学生招へいや、若手選手の登用にもつながっている。

準々決勝で一時勝ち越しとなる３ランを放った森下は試合後、こう言った。

「井端監督に（就任）１年目から使ってもらって、その経験があったからこそＷＢＣで堂々とできた。この経験を次の機会に生かせるように、もっとレベルアップしていきたい」

今回集まった若手たちは国際大会でしか味わうことができない独特な緊張感、度肝を抜くようなメジャーリーガーたちの超絶プレーも肌で感じることができた。マイアミではたった１試合で酷な結末を迎えたが、指揮官がまいたいくつもの種は確かに根付き、芽を出し始めた。

ＷＢＣの結果がどうであれ、大会をもって身を引くことを決めていた井端監督。大会連覇の夢はかなえられなかったが、小さくはない“財産”を残したこともまた事実である。（特別取材班）＝終わり＝

〇…オリックスに合流した若月が日本球界のピッチクロック、ピッチコムの導入について前向きな私見を述べた。国際大会を戦うという観点で「メリットはある」と実感。ＷＢＣで、ルールに慣れている海外の選手との対応の差を感じたという。日本も強化試合などで練習し、自信を持って臨んだが「できたつもりで、いざ本番になると、うまくできていなかった」と本音をもらした。焦ってサインを交換した場面もあったことを認め「慣れ」の大切さを強調した。