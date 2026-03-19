第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕。今秋ドラフト上位候補と目される好投手、横浜の１５４キロ右腕・織田翔希（３年）を紹介する。

過去一番の自分を見せる瞬間が、近づいてきた。横浜の織田は、史上４校目の連覇がかかる聖地のマウンドに立つ日を待ちわびてきた。注目の初戦は２０日、相手は神村学園。「一戦必勝で、初戦に全てをぶつけたい。過去一番の状態で２０日に臨みたい」と、決意表明した。

今秋ドラフト１位候補は、一冬超えてさらにたくましさを増した。練習試合が解禁された７日の帝京三（山梨）戦では３回完全投球で、最速１５２キロをマーク。冬の課題とした変化球もレベルアップし、５奪三振と圧倒した。センバツから導入されるＤＨ制で初めて対外試合に臨み、打席には立たずに投球に集中。体力が温存でき、待機中には相手打線への対策を練られることを利点に挙げ、「しっくり来ています。すごく自分のリズムで準備ができる」と手応えを語った。

横浜が入ったブロックは、８校中４校が甲子園Ｖ経験校の“死のブロック”。連覇への道は険しいが右腕は冷静だ。「自分が投げた試合は必ず勝つという気持ち。そして任されたイニングは、しっかり自分の役割を全うできるように」。過去最高の自分を表現した先に、春の頂点が待っている。（小島 和之）

◆織田 翔希（おだ・しょうき）２００８年６月３日、北九州市生まれ。１７歳。足立小１年で野球を始め、３年から投手。足立中では軟式野球部。高校では１年春の県大会からベンチ入り。同秋の関東大会準々決勝の東農大二戦で、公式戦初完投初完封。明治神宮大会でも準々決勝で明徳義塾を２安打完封。昨春センバツでは奥村頼人（現ロッテ）との二枚看板で優勝に貢献した。１８５センチ、８０キロ。右投右打。