４人組バンド「Ｏｆｆｉｃｉａｌ髭男ｄｉｓｍ」が、４月期のＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（堤真一主演、後９時）の主題歌「スターダスト」を担当することが１８日、分かった。日曜劇場の主題歌は初となる。

「ＧＩＦＴ」は車いすラグビーを舞台に、宇宙物理学者の大学准教授（堤）が弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら自身の難問にも向き合い、仲間、家族の大切さを知っていく内容。本作のために書き下ろした楽曲について、４人は「『寄り添う』よりは、思いっきり感じたままに作りたくなりました」とコメント。台本を読む中で「登場人物の思いの強さ、選手もそうでない人も含めて、皆の生きざまに胸が熱くなったことを鮮明に覚えています」と明かした。

楽曲は初回放送で初めて流れるという。４人は「この『スターダストという楽曲と、作品が合わさった時に、どんな感情というＧＩＦＴを受け取れるのか、今からとっても楽しみにしています」と心待ちにした。

ヒゲダンがＴＢＳ系列で主題歌を務めるのは「恋はつづくよどこまでも」（２０年、上白石萌音主演）、「ペンディングトレイン−８時２３分、明日 君と」（２３年、山田裕貴主演）に続き３度目。４月１７日公開の綾瀬はるか主演の映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）の主題歌「エルダーフラワー」も担当しており、この春は様々な場でヒゲダンの楽曲を聴くことができそうだ。