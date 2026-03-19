滋賀県警大津署は１７日、大津市内の国道で飲酒運転したとして、道交法違反（酒酔い運転）容疑で、元プロ野球選手で龍谷大野球部コーチの古野正人容疑者（３９）を現行犯逮捕した。

署によると、古野容疑者はセンターラインをはみ出して走行し、対向車２台と接触する事故を起こした。駆け付けた署員が呼気検査をしたところ、基準値を大幅に上回るアルコールが検出された。事故でのけが人は確認されていない。

古野容疑者は報徳学園で２回甲子園に出場。龍谷大では通算８勝を挙げ、４年秋は最優秀投手賞を獲得。日産自動車、三菱重工神戸を経て、２０１１年にドラフト６位でヤクルトに入団した。

１３年８月６日、中日戦で６回無失点でプロ初勝利。１４年３勝、１４年４勝と順調に勝利数を伸ばしたが、１６年６月、プレー中の転倒で右肩を脱臼。リハビリを重ね、１８年８月２９日の阪神戦で１１６１日ぶりに勝利投手に。「うれしい。これでダメなら、しんどい思いが無駄になるという思いが強かった」と喜びを口にしていた。

同年に引退。２５年から龍谷大で野球部コーチを務めていた。逮捕を受け、龍谷大は公式ホームページで「誠に遺憾であり、重く受け止めております」とし、「事実が確認され次第、規則に基づき厳正に対応します」とコメントした。