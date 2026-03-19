第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕する。１８日は開会式のリハーサルが行われ、参加３２校の選手たちが入場行進。初日第３試合に登場する崇徳（広島）は“りくりゅう”バッテリーを中心に、ＯＢで巨人の開幕投手に決まったドラフト１位・竹丸に続く活躍を期した。

八戸学院光星（青森）と対戦する崇徳は１８日のリハーサル終了後、奈良・香芝市内のグラウンドに移動。約２時間の前日練習を行った。ＯＢの巨人・竹丸を部長時代に指導した藤本誠監督（４６）は「巨人の開幕投手といえば日本の中心。いい刺激をもらっている」と選手の気持ちを代弁した。

初出場Ｖを飾った１９７６年春から半世紀。チームの命運を握るのが“りくりゅう”バッテリーだ。プロ注目左腕・徳丸凜空（りく、３年）は、１６日の神戸弘陵との練習試合で好内容の５回１失点。「完封したいが、勝つことが一番。自分の強気の投球を見せたい」と力を込めた。

１番として打線を引っ張り、守備ではエースをリードする新村瑠聖（りゅうせい）主将（３年）は「（徳丸は）試合になればもっと良くなる。開会式から試合まで時間があるので、オンとオフをうまく使い分けたい」と表情を引き締めた。

３３年ぶりのセンバツ出場が決まると、竹丸から部員全員へＴシャツの寄付があったという。「（チームも竹丸も）勢いづけられるように頑張る」と藤本監督。偉大な先輩に７６年夏の２回戦（対東海大四）以来、５０年ぶりの甲子園勝利を届ける。（吉村 達）