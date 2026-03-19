◆阪神大賞典追い切り（１８日・栗東トレセン）

第７４回阪神大賞典・Ｇ２（２２日、阪神＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）の追い切りが１８日、東西トレセンで行われ、重賞初挑戦Ｖに挑むダノンシーマが好仕上がりをアピールした。現在３連勝中。２３年セレクトセールで３億１０００万円の値を付けた良血馬が、覚醒の時を迎えた。

質の高い動きだった。３連勝中のダノンシーマは、栗東・ＣＷコースでルトゥール（５歳２勝クラス）と併せ馬。この日は終始手綱は押さえ気味で、整えることに主眼を置いた。攻め駆けする相手に半馬身遅れはしたが、前肢で地面をしっかりと捉え、後肢で力強く蹴って高い推進力を生むフォームからは好調ぶりが伝わる。無理せず自分のリズムを保ち６ハロン８４秒４―１１秒３で余力たっぷりにまとめた。

自ら手綱を執った中内田調教師は「しまい重点で（相手に）合わせる感じで。本当に調整程度でいいかなと思っていた」と意図を説明。その上で、「引き続きいい状態をキープできている。仕上がりは十分かなと思う」と太鼓判を押した。

母に米Ｇ１馬を持ち、２３年のセレクトセール１歳馬セッションで、３億１０００万円の高値がついた血統馬。「もともと能力がある子だと思っていたので、大成したらいいところで走ってくれるかなと思っていた」とトレーナーは当初から素質を見込んでいた。適度な間隔を空けて大切に育てていった結果が、昨秋からの３連勝だ。オープン初挑戦となった前走の白富士Ｓは、上がり３ハロン最速３２秒７で大外一閃。「急がずにゆっくり、成長に合わせて使ってきた。こちらの思い描いていたカーブに乗ってきてくれていると思う」。才能が本格的に開花してきた。

初の重賞、３０００メートルという長距離と克服すべきポイントはあるが、「２４００メートルは上手に走ってくれる馬だし、あと数百メートルを上手に走ってくれれば。勢いに乗っていい競馬を」と指揮官は期待を込める。ここで結果を出し、さらなる大舞台への切符をつかむ。（山本 理貴）