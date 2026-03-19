◆大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）

関脇・霧島が東前頭１０枚目・豪ノ山との１敗対決を突き落としで制し、３度目の優勝に向け、単独トップに立った。三役での２場所連続２ケタ白星に乗せ、大関復帰の足場固めにも成功した。横綱・豊昇龍は関脇・高安を引き落として２敗を守った。１敗の霧島を豊昇龍と平幕の琴勝峰、豪ノ山が１差で追う展開。１２日目は霧島と豊昇龍が激突する。

霧島の立ち合いが生きた。頭から鋭く低く当たった豪ノ山の強烈な突き押しで足がそろい、腰が入りかけたものの、左からの突き落としで制した。立ち合いの当たりと踏み込みが土俵際での余裕を生んでいる。豪ノ山が、最後の詰めで慌てた要因も霧島の当たりを体で感じたからこそ。直近３番は突き落としと引き落としと決まり手としては不安は残るが、生きた立ち合いが効いている。

特に下半身が安定している。地力があるから、体調さえ整えば、この地位なら勝てる。１２日目は豊昇龍との一番が組まれた。力と力の四つ相撲になると思うが、どちらが先に上手を取って頭を付けるかが勝負のポイント。昨年の九州場所。安青錦は１４日目に豊昇龍に勝って大関をグッと引き寄せた。霧島が豊昇龍に勝てば場所後の大関復帰の可能性は極めて高い。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）