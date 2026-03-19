涙と衝撃の決断『身代金は誘拐です』最終話 プロデューサーが明かす細部までこだわり抜いた描き方
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の最終話が、きょう19日に放送される。それに先立って、見どころが公開された。
【メイキングカット】真剣な眼差しで取り組む勝地涼
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
先週の放送では、二重誘拐事件の真相がついに明らかになった。さらに放送終盤では、美羽（瀧本美織）と優香（畠桜子）を助けに来た牛久保（酒向芳）に驚いた蒼空（高嶋龍之介※高＝はしごだか）が、誤ってボーガンの矢を放ち、牛久保に命中してしまうという衝撃の展開で幕を閉じた。
今夜の放送では、壮亮（浅香航大）が「京子（瀬戸さおり）を殺した犯人は、お前のすぐそばにいる…」と狂気じみた言葉を言い放つ。がく然とする武尊だったが、拘束されている美羽（瀧本美織）からは「京子さんを殺したのは、私なの…」と告げられ、予想だにしない衝撃の展開が巻き起こる。
京子の死の真相に、身柄を拘束されている有馬（桐山照史）が蒼空（高嶋龍之介※高＝はしごだか）に伝えたかったこと、そして武尊たち家族が迎える結末とは。今夜すべての謎が明かされる。
さらに最終話の放送に先駆け、安部プロデューサーが明かす、ドラマの制作秘話も公開された。本作が初プロデュースとなる阿部プロデューサーの、物語の着想から徹底的なこだわりまで、丁寧な作品づくりが繰り出す衝撃の最終話に注目だ。
――完全オリジナルとなる、 本作の発想
以前、報道局でドキュメンタリー番組を制作していたのですが、難病を抱えるお子さんや、そのご両親を取材する機会がありました。取材を進めていくなかで、現場で強く感じたのは、子どもに向けられる親の想いだったんです。子どもの将来を守りたいという切実な想いに触れるたび、心を動かされ、その想いが積み重なり、いつか“親の深い愛情”をテーマにした作品を作りたいと思うようになりました。ちょうど昨年1月期に、同じ枠で放送されたドラマ『私の知らない私』 にAPとして携わり、予想を裏切りながら物語がスピーディーに展開していく“考察性”の高い作品の面白さにも強く惹かれていました。そんななかで、「日本では年間およそ500件もの誘拐事件が起きている」という記事を偶然目にしました。もし、自分の娘が誘拐されたら―。そんな常軌を逸した状況に直面したとき、人はどんな選択をするのか。自分だったらどう行動するのか。そう考えたことをきっかけに、極限状態の中で揺れ動く親の葛藤を描いた物語を作りたいと思ったんです。そして、“愛する子どもを守るためなら、人はどこまで罪を背負うことができるのか”。そんな問いを軸に、ミステリーとしての緊迫感と人間ドラマとしての深さを併せ持つ物語を作りたいと考えました。
――作品に込めた想いや、 監督・脚本家との印象に残るエピソード
自分の娘が誘拐され、「別の子どもを誘拐しなければ娘を殺す」と迫られる。そんな究極の選択を突きつけられたとき、警察に言うべきだろうかとか、それでもやっぱり通報したら娘が殺されてしまうのではないか…。もし自分がその立場に置かれたらどうするのかと、誰もが一度は考えてしまうと思います。今回の作品では、そうした極限状態の中で揺れ動く“親の苦悩や葛藤”を丁寧に描きたいと考えていました。子どもを想うからこそ生まれる感情や、その中にある迷いや矛盾を大切にしながら物語を作っています。だからこそ、“子どもを助けるために罪を犯す”という選択に至るまでの夫婦の話し合いや悩み、決断の過程は丁寧に描いています。第1話で武尊と美羽が衝突し、激しく言い合う場面は、特にこだわったシーンです。脚本家の大林利江子さん、監督と何度も話し合いながら、視聴者の皆さんが夫婦の決断を理解し、応援したくなるような描き方を目指しました。そして、その選択によって罪を背負った後も、夫婦は「自首するのか」「その事実とどう向き合って生きていくのか」という葛藤を常に抱え続けます。特に、“誘拐をしてしまったという事実”が二人の中に残り続ける物語にしたいという思いは、全話を通して意識しています。また、『私の知らない私』と同じ制作チームだったこともあり、脚本の大林さん、各プロデューサー、監督ともざっくばらんに意見を出し合いながら制作を進めました。会議の中で出た一つのアイデアがきっかけで物語の方向性が変わることもあり、そうしたやり取りを重ねながら全11話をみんなで作り上げていきました。それぞれが持ち寄った発想をぶつけ合いながら作品を磨いていったことで、制作チーム全員の思いが詰まったドラマになったと思います。最終話では、罪を背負った夫婦が最後の選択をします。2人がどんな決断を下すのか、その結末をぜひ見届けていただけたらうれしいです。
――撮影を振り返って…裏エピソード
“考察ミステリー”という、人物関係が複雑に絡み合っていく作品でもあるので、各キャラクターが抱える背景や、最終話に向かって物語がどのように収束していくのかという大きな流れを、事前にキャストの皆さんと共有したうえで撮影に入りました。撮影前にはキャストや監督を交えて、シーンごとにブラッシュアップすることも多く、「今はこういう感情だから、このくらいの表情がいいのではないか」とか、「ここでこういう動きをした方が、より心情が伝わるのではないか」といった意見交換が、撮影前の段階から頻繁に行われていました。また、今回の現場はとても風通しが良く、キャストとスタッフが立場に関係なく意見を出し合いながら作品を作っていく空気がありました。それぞれが「より良い作品にしたい」という思いを持って真剣に向き合っていて、その熱量を現場で肌で感じることができたのが印象に残っています。初めてのプロデュースということもあり試行錯誤の連続でしたが、キャスト・スタッフの皆さんに支えていただきながら、一つの作品をチームで作り上げていく面白さを改めて実感した撮影期間でした。本当に多くの方の力で完成した作品だと感じています。
――撮影現場秘話 徹底的にこだわった作品づくり
勝地さんに演じて頂いた「武尊」という人物は過去の後悔を抱えていて、物語が進むにつれて、自分の過去の選択が今回の事件につながっていたことに気づいていく役柄です。そんな後悔の感情をベースに抱えながら、娘を奪われた父親としての苦しみや、犯人の理不尽な要求にも必死に立ち向かう姿をどのように表現していくのかについて、勝地さんと一緒に考えながら「武尊」という人物像を作り上げていきました。コミュニケーションを重ねる中で、シーンごとに表現をブラッシュアップすることも多く、撮影前に、感情の整理についてお話しする機会が多くありました。試行錯誤を重ねながら、一つひとつのシーンを丁寧に作り上げていったことで、心を動かされる瞬間が数多く生まれたと感じています。第2話で、詩音が監禁されていた場所にたどり着きながらも、詩音を取り戻すことができず感情をあらわにする場面では、これまで武尊が胸の奥に抱えてきた苦しみが強く伝わってきて、とても心を打たれました。瀧本さんに、演じて頂いた「美羽」という人物は、愛する娘を取り戻したいという強い思いを抱えながらも、罪に手を染めるという決断をすぐには受け入れられず、大きな葛藤や迷いを抱える役柄でもあります。視聴者の方に共感してもらえる人物として描くために、撮影合間にも意見を交わしながら一緒に作り上げていきました。娘を守るために一線を越える決断を迫られる苦しみや、母親としての強い愛情。そうした揺れ動く感情を、とても繊細に表現してくださっていたと感じています。第1話で娘が誘拐され、身代金を要求しなければならない状況に追い込まれる場面では、恐怖や戸惑い、そしてもう引き返せないという覚悟など、複雑な感情が伝わってくるお芝居がとても印象的でした。また、夫婦それぞれの立場や思いの違いをどのように表現していくのかについては、勝地さんと瀧本さんのおふたりと現場で議論を重ねながら、一緒に作っていきました。おふたりとも作品や役に真摯に向き合ってくださっていることを、現場で強く感じました。そして、おふたりとも現場の空気をとても明るくしてくださっていて、座長として現場を引っ張ろうとしてくださっている姿がとても印象的でした。鷲尾家という家族を、撮影の合間の時間も含めて作ろうとしてくださっているのを強く感じていましたし、詩音役の泉谷星奈さんや優香役の畠桜子さんとも、初日から積極的にコミュニケーションを取ってくださっていました。3か月の撮影を通して、本当の家族のような距離感が少しずつ生まれていき、最終話では台詞の間や空気感も含めて、お芝居がさらに深まっているのを感じました。鷲尾家という家族をキャストの皆さんと一緒に作り上げていくことができたのは、とても印象に残っています。浅香さんは、真犯人を演じて頂いたため、全話を通して本心を抑えながらお芝居をする場面がとても多い役柄でした。物語の中では、犯人でありながら武尊の親友として接しなければならないシーンが多く、怒りや本当の感情を全面に出してしまうと成立しなくなる場面もあります。そのため、どこまで本心を見せて、どの程度で抑えるのかというバランスについては、現場で、浅香さんと一緒に探りながら作っていきました。視聴者に“怪しい存在”として感じさせつつも、決定的に怪しく見えすぎないラインをどこに置くのかなど、表情や芝居のニュアンスを細かく調整していきました。その積み重ねがあったからこそ、終盤で壮亮の本心が明らかになる瞬間に、大きな説得力が生まれたのではないかと思っています。桐山さんは、息子が誘拐された被害者でありながら、物語が進むにつれて、不自然な行動を見せていく役柄を演じていただいています。そのため、キャラクターが抱えている複雑な背景や心情について、撮影合間に話し合いを重ねながら、一緒に人物像を作り上げていきました。実は最終話で、犯人に脅され続けてきた中で抱えていた心境を吐露するシーンがあるのですが、そのお芝居が素晴らしく、ぜひオンエアや配信で見ていただきたい場面です。他にも、通例では、覆面を被った犯人役の撮影については、吹き替えで別の方が演じるケースも多いのですが、桐山さんご本人が「自分で演じたい」とおっしゃってくださり、作品にとても真剣に向き合ってくださっていると感じました。実際に、８年前の誘拐犯を含め、覆面の犯人はすべて桐山さんご本人が演じていますので、その点にもぜひ注目して見ていただけたら嬉しいです。
――放送後、SNSでは多くの感想と、真犯人の考察が白熱！ その反応について。
本当に多くの方に考察していただけていることは、とてもありがたいなと思いながら読ませていただいています。「なるほど」と思うような考察もたくさんありましたし、細かいところまで見てくださっている方が多いことに驚きました。例えば、車のナンバーが「3046」で“みのしろ”と読めるのではないか、という投稿がSNSにあり、制作スタッフが細部にこだわって作っていた部分にまで気づいてくださる方がいて、本当にありがたいなと思いました。第1話から「真実が二転三転していく物語」ということを打ち出していたので、こうして多くの考察が広がっているのを見ると、作り手としても手応えを感じますし、すごく嬉しかったです。現場でもキャストやスタッフと「みんなこういう予想をしているんだね」と話しながら盛り上がることもありました。
――最終話の見どころ
浅香航大さん演じる熊守壮亮が真犯人と明らかになり、彼がなぜこの計画を実行したのかという動機は、第10話で明かされました。いよいよ最終話では、今回の事件の裏に潜んでいた【大きな真実】が明らかとなります。いったい、誰がその真実を隠し続けてきたのか。登場人物それぞれが抱えていた秘密が明らかとなり、8年前の事件の真相など、全てが明白となる最終回です。さらに、娘を救うために罪を背負うという決断をしてきた武尊と美羽。夫婦が最後にどんな決断をするのか、どんな未来を選ぶのか―ぜひ最後まで見届けていただけると嬉しいです。
【メイキングカット】真剣な眼差しで取り組む勝地涼
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
今夜の放送では、壮亮（浅香航大）が「京子（瀬戸さおり）を殺した犯人は、お前のすぐそばにいる…」と狂気じみた言葉を言い放つ。がく然とする武尊だったが、拘束されている美羽（瀧本美織）からは「京子さんを殺したのは、私なの…」と告げられ、予想だにしない衝撃の展開が巻き起こる。
京子の死の真相に、身柄を拘束されている有馬（桐山照史）が蒼空（高嶋龍之介※高＝はしごだか）に伝えたかったこと、そして武尊たち家族が迎える結末とは。今夜すべての謎が明かされる。
さらに最終話の放送に先駆け、安部プロデューサーが明かす、ドラマの制作秘話も公開された。本作が初プロデュースとなる阿部プロデューサーの、物語の着想から徹底的なこだわりまで、丁寧な作品づくりが繰り出す衝撃の最終話に注目だ。
――完全オリジナルとなる、 本作の発想
以前、報道局でドキュメンタリー番組を制作していたのですが、難病を抱えるお子さんや、そのご両親を取材する機会がありました。取材を進めていくなかで、現場で強く感じたのは、子どもに向けられる親の想いだったんです。子どもの将来を守りたいという切実な想いに触れるたび、心を動かされ、その想いが積み重なり、いつか“親の深い愛情”をテーマにした作品を作りたいと思うようになりました。ちょうど昨年1月期に、同じ枠で放送されたドラマ『私の知らない私』 にAPとして携わり、予想を裏切りながら物語がスピーディーに展開していく“考察性”の高い作品の面白さにも強く惹かれていました。そんななかで、「日本では年間およそ500件もの誘拐事件が起きている」という記事を偶然目にしました。もし、自分の娘が誘拐されたら―。そんな常軌を逸した状況に直面したとき、人はどんな選択をするのか。自分だったらどう行動するのか。そう考えたことをきっかけに、極限状態の中で揺れ動く親の葛藤を描いた物語を作りたいと思ったんです。そして、“愛する子どもを守るためなら、人はどこまで罪を背負うことができるのか”。そんな問いを軸に、ミステリーとしての緊迫感と人間ドラマとしての深さを併せ持つ物語を作りたいと考えました。
――作品に込めた想いや、 監督・脚本家との印象に残るエピソード
自分の娘が誘拐され、「別の子どもを誘拐しなければ娘を殺す」と迫られる。そんな究極の選択を突きつけられたとき、警察に言うべきだろうかとか、それでもやっぱり通報したら娘が殺されてしまうのではないか…。もし自分がその立場に置かれたらどうするのかと、誰もが一度は考えてしまうと思います。今回の作品では、そうした極限状態の中で揺れ動く“親の苦悩や葛藤”を丁寧に描きたいと考えていました。子どもを想うからこそ生まれる感情や、その中にある迷いや矛盾を大切にしながら物語を作っています。だからこそ、“子どもを助けるために罪を犯す”という選択に至るまでの夫婦の話し合いや悩み、決断の過程は丁寧に描いています。第1話で武尊と美羽が衝突し、激しく言い合う場面は、特にこだわったシーンです。脚本家の大林利江子さん、監督と何度も話し合いながら、視聴者の皆さんが夫婦の決断を理解し、応援したくなるような描き方を目指しました。そして、その選択によって罪を背負った後も、夫婦は「自首するのか」「その事実とどう向き合って生きていくのか」という葛藤を常に抱え続けます。特に、“誘拐をしてしまったという事実”が二人の中に残り続ける物語にしたいという思いは、全話を通して意識しています。また、『私の知らない私』と同じ制作チームだったこともあり、脚本の大林さん、各プロデューサー、監督ともざっくばらんに意見を出し合いながら制作を進めました。会議の中で出た一つのアイデアがきっかけで物語の方向性が変わることもあり、そうしたやり取りを重ねながら全11話をみんなで作り上げていきました。それぞれが持ち寄った発想をぶつけ合いながら作品を磨いていったことで、制作チーム全員の思いが詰まったドラマになったと思います。最終話では、罪を背負った夫婦が最後の選択をします。2人がどんな決断を下すのか、その結末をぜひ見届けていただけたらうれしいです。
――撮影を振り返って…裏エピソード
“考察ミステリー”という、人物関係が複雑に絡み合っていく作品でもあるので、各キャラクターが抱える背景や、最終話に向かって物語がどのように収束していくのかという大きな流れを、事前にキャストの皆さんと共有したうえで撮影に入りました。撮影前にはキャストや監督を交えて、シーンごとにブラッシュアップすることも多く、「今はこういう感情だから、このくらいの表情がいいのではないか」とか、「ここでこういう動きをした方が、より心情が伝わるのではないか」といった意見交換が、撮影前の段階から頻繁に行われていました。また、今回の現場はとても風通しが良く、キャストとスタッフが立場に関係なく意見を出し合いながら作品を作っていく空気がありました。それぞれが「より良い作品にしたい」という思いを持って真剣に向き合っていて、その熱量を現場で肌で感じることができたのが印象に残っています。初めてのプロデュースということもあり試行錯誤の連続でしたが、キャスト・スタッフの皆さんに支えていただきながら、一つの作品をチームで作り上げていく面白さを改めて実感した撮影期間でした。本当に多くの方の力で完成した作品だと感じています。
――撮影現場秘話 徹底的にこだわった作品づくり
勝地さんに演じて頂いた「武尊」という人物は過去の後悔を抱えていて、物語が進むにつれて、自分の過去の選択が今回の事件につながっていたことに気づいていく役柄です。そんな後悔の感情をベースに抱えながら、娘を奪われた父親としての苦しみや、犯人の理不尽な要求にも必死に立ち向かう姿をどのように表現していくのかについて、勝地さんと一緒に考えながら「武尊」という人物像を作り上げていきました。コミュニケーションを重ねる中で、シーンごとに表現をブラッシュアップすることも多く、撮影前に、感情の整理についてお話しする機会が多くありました。試行錯誤を重ねながら、一つひとつのシーンを丁寧に作り上げていったことで、心を動かされる瞬間が数多く生まれたと感じています。第2話で、詩音が監禁されていた場所にたどり着きながらも、詩音を取り戻すことができず感情をあらわにする場面では、これまで武尊が胸の奥に抱えてきた苦しみが強く伝わってきて、とても心を打たれました。瀧本さんに、演じて頂いた「美羽」という人物は、愛する娘を取り戻したいという強い思いを抱えながらも、罪に手を染めるという決断をすぐには受け入れられず、大きな葛藤や迷いを抱える役柄でもあります。視聴者の方に共感してもらえる人物として描くために、撮影合間にも意見を交わしながら一緒に作り上げていきました。娘を守るために一線を越える決断を迫られる苦しみや、母親としての強い愛情。そうした揺れ動く感情を、とても繊細に表現してくださっていたと感じています。第1話で娘が誘拐され、身代金を要求しなければならない状況に追い込まれる場面では、恐怖や戸惑い、そしてもう引き返せないという覚悟など、複雑な感情が伝わってくるお芝居がとても印象的でした。また、夫婦それぞれの立場や思いの違いをどのように表現していくのかについては、勝地さんと瀧本さんのおふたりと現場で議論を重ねながら、一緒に作っていきました。おふたりとも作品や役に真摯に向き合ってくださっていることを、現場で強く感じました。そして、おふたりとも現場の空気をとても明るくしてくださっていて、座長として現場を引っ張ろうとしてくださっている姿がとても印象的でした。鷲尾家という家族を、撮影の合間の時間も含めて作ろうとしてくださっているのを強く感じていましたし、詩音役の泉谷星奈さんや優香役の畠桜子さんとも、初日から積極的にコミュニケーションを取ってくださっていました。3か月の撮影を通して、本当の家族のような距離感が少しずつ生まれていき、最終話では台詞の間や空気感も含めて、お芝居がさらに深まっているのを感じました。鷲尾家という家族をキャストの皆さんと一緒に作り上げていくことができたのは、とても印象に残っています。浅香さんは、真犯人を演じて頂いたため、全話を通して本心を抑えながらお芝居をする場面がとても多い役柄でした。物語の中では、犯人でありながら武尊の親友として接しなければならないシーンが多く、怒りや本当の感情を全面に出してしまうと成立しなくなる場面もあります。そのため、どこまで本心を見せて、どの程度で抑えるのかというバランスについては、現場で、浅香さんと一緒に探りながら作っていきました。視聴者に“怪しい存在”として感じさせつつも、決定的に怪しく見えすぎないラインをどこに置くのかなど、表情や芝居のニュアンスを細かく調整していきました。その積み重ねがあったからこそ、終盤で壮亮の本心が明らかになる瞬間に、大きな説得力が生まれたのではないかと思っています。桐山さんは、息子が誘拐された被害者でありながら、物語が進むにつれて、不自然な行動を見せていく役柄を演じていただいています。そのため、キャラクターが抱えている複雑な背景や心情について、撮影合間に話し合いを重ねながら、一緒に人物像を作り上げていきました。実は最終話で、犯人に脅され続けてきた中で抱えていた心境を吐露するシーンがあるのですが、そのお芝居が素晴らしく、ぜひオンエアや配信で見ていただきたい場面です。他にも、通例では、覆面を被った犯人役の撮影については、吹き替えで別の方が演じるケースも多いのですが、桐山さんご本人が「自分で演じたい」とおっしゃってくださり、作品にとても真剣に向き合ってくださっていると感じました。実際に、８年前の誘拐犯を含め、覆面の犯人はすべて桐山さんご本人が演じていますので、その点にもぜひ注目して見ていただけたら嬉しいです。
――放送後、SNSでは多くの感想と、真犯人の考察が白熱！ その反応について。
本当に多くの方に考察していただけていることは、とてもありがたいなと思いながら読ませていただいています。「なるほど」と思うような考察もたくさんありましたし、細かいところまで見てくださっている方が多いことに驚きました。例えば、車のナンバーが「3046」で“みのしろ”と読めるのではないか、という投稿がSNSにあり、制作スタッフが細部にこだわって作っていた部分にまで気づいてくださる方がいて、本当にありがたいなと思いました。第1話から「真実が二転三転していく物語」ということを打ち出していたので、こうして多くの考察が広がっているのを見ると、作り手としても手応えを感じますし、すごく嬉しかったです。現場でもキャストやスタッフと「みんなこういう予想をしているんだね」と話しながら盛り上がることもありました。
――最終話の見どころ
浅香航大さん演じる熊守壮亮が真犯人と明らかになり、彼がなぜこの計画を実行したのかという動機は、第10話で明かされました。いよいよ最終話では、今回の事件の裏に潜んでいた【大きな真実】が明らかとなります。いったい、誰がその真実を隠し続けてきたのか。登場人物それぞれが抱えていた秘密が明らかとなり、8年前の事件の真相など、全てが明白となる最終回です。さらに、娘を救うために罪を背負うという決断をしてきた武尊と美羽。夫婦が最後にどんな決断をするのか、どんな未来を選ぶのか―ぜひ最後まで見届けていただけると嬉しいです。