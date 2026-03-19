昭和元年から満100年“ヒット商品100年史”を紹介 髪を洗うのが1ヶ月に1回程度だった時代にヒットしたのは？
タモリが出演するテレビ朝日系バラエティー『タモリステーション』の最新作が、27日午後8時から放送されることが決定した。
【写真】さんまと…タモリ？奇跡の2ショット『さんま御殿』で実現
スポーツや気候変動をはじめ、今気になる多彩なテーマを深掘りしてきた番組タモリステーション。今回は『なぜ日本人は熱狂した？ヒット商品100年史』。昭和元年から数えて満100年を迎える節目の年に、この100年で誕生したヒット商品を通して時代背景を読み解く。
スタジオには木村佳乃、今年芸能活動50周年を迎える名取裕子、早稲田大学社会科学総合学術院の野口智雄が出演。番組独自の分析で、なぜ人々がそれらの商品に熱狂したのかを探っていく。
番組では専門家へのアンケートをもとに、昭和100年の代表的なヒット商品を10年ごとに選出。家電、コスメ、食料品、ファッションなど幅広いジャンルから、戦前・戦時中・戦後の生活を浮かび上がらせる。
昭和元年から昭和10年（1926年〜1935年）には、第一次世界大戦や関東大震災の影響で不況が続き、栄養不足が社会問題となっていた。そうした中で登場したのが、栄養菓子のグリコ。実業家の江崎利一が、牡蠣の煮汁に含まれるグリコーゲンに着目し、子どもたちの栄養補助を目的に開発。大正11年に本格発売が始まり、昭和２年からは“おもちゃ付き”としてヒット商品となった。
また昭和7年には“髪洗ひ 花王シャンプー”が発売。当時、日本人が髪を洗う頻度は1ヶ月に1回程度で、日本髪を結っていた女性にとっては大きな手間がかかっていたが、この商品の登場によりシャンプー文化が日本に広がっていく。
昭和11年から昭和20年（1936年〜1945年）では、戦時下の女性の国民服ともいわれた“もんぺ”が普及。それまで主婦の定番だった割烹着に代わり、動きやすさから全国的に広がった。さらに敗戦後の昭和21年から昭和30年（1946年〜1955年）には、戦時中に抑えられていた女性のオシャレへの欲求が解放され、“キスミー特殊口紅”が大ヒット。復興期から高度経済成長期へと進む中で、多くのヒット商品が人々の心をつかんでいく。
昭和51年から昭和60年（1976年〜1985年）は、日本が経済大国としての地位を確立し、消費社会が成熟した転換期。核家族化の進展により生活様式が変化し、それまでの習慣を変える家電製品が登場したほか、情報化社会の到来によりパソコンやテレビゲームも普及していく。
1988年頃から始まったバブル景気は、1991年に崩壊。その後、2020年には新型コロナウイルスの流行により社会は大きく変化した。こうした激動の時代の中で、“手軽さ”や“機能性”を重視した商品が支持される一方で、“他者とつながりたい”という意識も商品に反映されるようになっていく。
番組では、時代背景が文化を生み、ヒットへとつながっていく過程を総力分析。昭和100年の歴史をひもときながら、日本人が熱狂してきた理由に迫る内容となっている。
【写真】さんまと…タモリ？奇跡の2ショット『さんま御殿』で実現
スポーツや気候変動をはじめ、今気になる多彩なテーマを深掘りしてきた番組タモリステーション。今回は『なぜ日本人は熱狂した？ヒット商品100年史』。昭和元年から数えて満100年を迎える節目の年に、この100年で誕生したヒット商品を通して時代背景を読み解く。
番組では専門家へのアンケートをもとに、昭和100年の代表的なヒット商品を10年ごとに選出。家電、コスメ、食料品、ファッションなど幅広いジャンルから、戦前・戦時中・戦後の生活を浮かび上がらせる。
昭和元年から昭和10年（1926年〜1935年）には、第一次世界大戦や関東大震災の影響で不況が続き、栄養不足が社会問題となっていた。そうした中で登場したのが、栄養菓子のグリコ。実業家の江崎利一が、牡蠣の煮汁に含まれるグリコーゲンに着目し、子どもたちの栄養補助を目的に開発。大正11年に本格発売が始まり、昭和２年からは“おもちゃ付き”としてヒット商品となった。
また昭和7年には“髪洗ひ 花王シャンプー”が発売。当時、日本人が髪を洗う頻度は1ヶ月に1回程度で、日本髪を結っていた女性にとっては大きな手間がかかっていたが、この商品の登場によりシャンプー文化が日本に広がっていく。
昭和11年から昭和20年（1936年〜1945年）では、戦時下の女性の国民服ともいわれた“もんぺ”が普及。それまで主婦の定番だった割烹着に代わり、動きやすさから全国的に広がった。さらに敗戦後の昭和21年から昭和30年（1946年〜1955年）には、戦時中に抑えられていた女性のオシャレへの欲求が解放され、“キスミー特殊口紅”が大ヒット。復興期から高度経済成長期へと進む中で、多くのヒット商品が人々の心をつかんでいく。
昭和51年から昭和60年（1976年〜1985年）は、日本が経済大国としての地位を確立し、消費社会が成熟した転換期。核家族化の進展により生活様式が変化し、それまでの習慣を変える家電製品が登場したほか、情報化社会の到来によりパソコンやテレビゲームも普及していく。
1988年頃から始まったバブル景気は、1991年に崩壊。その後、2020年には新型コロナウイルスの流行により社会は大きく変化した。こうした激動の時代の中で、“手軽さ”や“機能性”を重視した商品が支持される一方で、“他者とつながりたい”という意識も商品に反映されるようになっていく。
番組では、時代背景が文化を生み、ヒットへとつながっていく過程を総力分析。昭和100年の歴史をひもときながら、日本人が熱狂してきた理由に迫る内容となっている。