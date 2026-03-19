『トークィーンズ』二週連続韓国ロケSPを放送 NCT・JENO、JAEMIN＆ILLIT・WONHEE、IROHAも出演
指原莉乃やいとうあさこらが出演するフジテレビのトークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）がこの度、スタジオを飛び出し、韓国ロケを敢行。“超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル”と題し、３月19日と26日、2週にわたって放送する。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
19日の放送に登場するのはNCTのJENO(ジェノ)、JAEMIN(ジェミン)。待ち合わせ場所は韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”。登場したゲストの二人をみて、｢肌きれい！｣｢顔、ちっさ！｣と心の声がダダ漏れの指原たち。まずは二人にこの番組を知っているかどうかを尋ねると、JAEMINが流ちょうな日本語で見事な返しを！指原たちが思わず爆笑したそのリアクションとは。
和やかな雰囲気の中向かったのは、JENO、JAEMINがオススメするランチスポット。指原がなんと1日に4回も行ったことがあるという、韓国を代表する人気店を訪れ、韓国グルメに舌鼓。“お肌ツヤツヤ”の二人に、オススメメニューや食べ方のコツ、日頃の生活習慣や美容法を教えてもらう。
26日放送の後編には、紅白に２年連続出演、若者に絶大な人気を誇るグローバルアーティスト、ILLITメンバーのWONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ）が登場。いま韓国の若者の間ではやっているという、オリジナルボールペンが作れるショップや、最新オススメスイーツを紹介する。
【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォト
19日の放送に登場するのはNCTのJENO(ジェノ)、JAEMIN(ジェミン)。待ち合わせ場所は韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”。登場したゲストの二人をみて、｢肌きれい！｣｢顔、ちっさ！｣と心の声がダダ漏れの指原たち。まずは二人にこの番組を知っているかどうかを尋ねると、JAEMINが流ちょうな日本語で見事な返しを！指原たちが思わず爆笑したそのリアクションとは。
26日放送の後編には、紅白に２年連続出演、若者に絶大な人気を誇るグローバルアーティスト、ILLITメンバーのWONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ）が登場。いま韓国の若者の間ではやっているという、オリジナルボールペンが作れるショップや、最新オススメスイーツを紹介する。