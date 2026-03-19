SUPER EIGHT、『EIGHT-JAM FES』第2回開催決定 ノエビアスタジアム神戸で2DAYS 「関西のフェスでパフォーマンスするのは初」【コメントあり】
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAM』のイベント『EIGHT-JAM FES』の第2回開催が決定した。
【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら
『EIGHT-JAM FES』の初開催は2024 年6 月。3 日間で5 万人を動員し、大盛況で幕を閉じた。このたび、7月にSUPER EIGHT の故郷である関西で第2回が開催される。
テレビ朝日系で放送中の『EIGHT-JAM』は、表舞台に立つアーティストから、音楽プロデューサーら裏方のスタッフまで、日本の音楽業界をけん引するそうそうたるゲストが毎週登場。MC のSUPER EIGHT、支配人・古田新太と共に、今さら人には聞けないような音楽の基本から、制作の裏側や専門テクニックなどマニアックな知識までを掘り下げ、音楽ファンはもちろん音楽初心者をも魅了している唯一無二の音楽番組。
前回の公演では、SUPER EIGHT とWANIMA による対バンライブが実現。また、いきものがかり、石崎ひゅーい、打首獄門同好会、Perfume、Kroi、東京スカパラダイスオーケストラ、三浦大知、EIGHT-JAM スペシャルバンドも出演し、SUPER EIGHT との貴重な楽曲コラボも披露した
今回の会場は神戸市の「ノエビアスタジアム神戸」。広大なスタジアムでSUPER EIGHTとあらゆるジャンルの豪華アーティストの方々が共演する。
■SUPER EIGHT コメント
2 年ぶりに今度は関西・神戸で開催させていただくことになりました！
関西のフェスでパフォーマンスするのは自分たちとしても初です。
コンサートとは違った雰囲気をゲストの皆さんとつくっていけたらと思います！
ぜひ、お越しいただけたらと思います！
【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら
『EIGHT-JAM FES』の初開催は2024 年6 月。3 日間で5 万人を動員し、大盛況で幕を閉じた。このたび、7月にSUPER EIGHT の故郷である関西で第2回が開催される。
テレビ朝日系で放送中の『EIGHT-JAM』は、表舞台に立つアーティストから、音楽プロデューサーら裏方のスタッフまで、日本の音楽業界をけん引するそうそうたるゲストが毎週登場。MC のSUPER EIGHT、支配人・古田新太と共に、今さら人には聞けないような音楽の基本から、制作の裏側や専門テクニックなどマニアックな知識までを掘り下げ、音楽ファンはもちろん音楽初心者をも魅了している唯一無二の音楽番組。
今回の会場は神戸市の「ノエビアスタジアム神戸」。広大なスタジアムでSUPER EIGHTとあらゆるジャンルの豪華アーティストの方々が共演する。
■SUPER EIGHT コメント
2 年ぶりに今度は関西・神戸で開催させていただくことになりました！
関西のフェスでパフォーマンスするのは自分たちとしても初です。
コンサートとは違った雰囲気をゲストの皆さんとつくっていけたらと思います！
ぜひ、お越しいただけたらと思います！