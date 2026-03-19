元NMB48でモデルの上西怜（24）が18日、自身のインスタグラムを更新。元NMBの女優上西恵の31歳誕生日を祝ったことを報告した。

「今日は世界一優しくて、美人で、ちょっと変な姉のお誕生日」とつづり、一緒に食事を楽しんだ様子を投稿。姉の食事シーンの写真や、過去のさまざまな姉妹2ショットをアップし「おめでとう」とメッセージを添えた。

ファンやフォロワーからも「上西姉妹さいこー！」「最上級の姉妹」「奇跡の美人姉妹」「僕らを癒やしてくれる最高の姉妹」「くすっと笑って、ちょっとうるうる」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。