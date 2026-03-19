WBCの全日程が終了し、大会のベストナインが発表。日本からは大谷翔平選手が指名打者として選出されました。

決勝戦が行われた現地時間17日、ベネズエラがアメリカに勝利し初優勝を飾り、WBC2026が幕を下ろしました。

試合後、ベストナインにあたる「WBCオールトーナメントチーム」12名の選手が発表され、日本代表からは4試合で全体トップタイとなる3本のホームランを放った大谷選手が選出されました。

優勝したベネズエラからは、準決勝で勝ち越しのタイムリーを放ち、決勝では先制となる犠牲フライを放ったマイケル・ガルシア選手など3選手が選出されています。

準優勝のアメリカからは2試合に登板し2勝したアメリカのポール・スキーンズ投手ら4選手が選出されました。

▽ベストナイン選出者一覧投手:ポール・スキーンズ投手(アメリカ)投手:ローガン・ウェブ投手(アメリカ)投手:アーロン・ノラ投手(イタリア)捕手:オースティン・ウェルズ選手(ドミニカ共和国)一塁手:ルイス・アラエス選手(ベネズエラ)二塁手:ブライス・トゥラング選手(アメリカ)三塁手:マイケル・ガルシア選手(ベネズエラ)遊撃手:エゼキエル・トーバー選手(ベネズエラ)外野手:ローマン・アンソニー選手(アメリカ)外野手:フェルナンド・タティスJr.選手(ドミニカ共和国)外野手:ダンテ・ノーリ選手(イタリア)指名打者:大谷翔平選手(日本)