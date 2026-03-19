韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ナヨン（金娜妍、26）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌のカットを投稿した。

「マキシム4月号楽しみ マキシム4月号の表紙モデルになりました」と明かし、胸元を大胆に露出した白いトップス、デニムのホットパンツに、ニーハイソックスを履き、絶対領域を披露。ロングヘアをポニーテールで束ねたバックショットはヒップラインなどの曲線美を際立たせた。

また、「ロマンチックすぎる」と記し、雰囲気のあるレストランでのオフショットをアップ。デコルテを露出したワンショルダーの黒ワンピース姿で、ディナーを楽しむ様子を伝えた。

ファンやフォロワーからも「完璧な美しさ」「可愛くて魅力的」「可愛くてドキドキ」「カワイイの過剰摂取」「女神さま〜」などのコメントが寄せられている。

キムは、韓国・釜山広域市出身。19年にチアデビュー。韓国プロ野球NCダイノス、韓国男子プロバスケットボール昌原LGセイカーズ、台湾プロ野球の味全ドラゴンズ、台湾男子プロバスケットボール桃園パウイアン・パイロッツなどでチアを務めている。164センチ。