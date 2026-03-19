ダウ平均は大幅反落 中東情勢が再び緊迫化 パウエル会見で下げ拡大＝米国株概況 ダウ平均は大幅反落 中東情勢が再び緊迫化 パウエル会見で下げ拡大＝米国株概況

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NY株式18日（NY時間16:24）（日本時間05:24）

ダウ平均 46225.15（-768.11 -1.63%）

S＆P500 6624.70（-91.39 -1.36%）

ナスダック 22152.42（-327.11 -1.46%）

CME日経平均先物 53470（大証終比：-1440 -2.70%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反落。中東情勢が再び緊迫化し、下落していた原油相場が再び上昇に転じたことから、米株式市場は売り先行で始まった。ＷＴＩ先物はアジア時間には一時９１台まで一時下落していたが、９９ドル台に急上昇している。



イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明しており、サウジやカタール、ＵＡＥのエネルギー施設を攻撃すると警告している。また、２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回ったことも米株式市場を圧迫していた。



その後、午後になってさらに下げ幅を拡大。ＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見に反応。議長は「エネルギー価格上昇がインフレを押し上げる可能性がある」と発言。「インフレの進展が見られない限り、利下げは行わない」との見解を示していたことに反応していた模様。また、会見の途中でイランがサウジの首都リヤドにミサイル攻撃と伝わったことも動きを誘発した可能性もありそうだ。



短期金融市場では１回の利下げを完全に織り込めず、７０％程度の織り込みに後退している。一時は２回以上の利下げを織り込んでいた。ＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）の中央値では年内１回の利下げを想定していた。



ＦＲＢは全体的に追加利下げに慎重になっている印象が強いＦＯＭＣとなった。



ロケット打ち上げサービスのロケット・ラボ＜RKLB＞が下落。最大１０億ドルの増資を米証券取引委員会（ＳＥＣ）に申請したことが明らかとなった。



電子署名のドキュサイン＜DOCU＞が決算を受け上昇。ビリングの１０％の伸びや、インテリジェント契約管理（ＩＡＭ）製品の堅調な伸びは、ＡＩ脅威の影響は出ていないことを示している。



百貨店のメーシーズ＜M＞が決算を受け上昇。年度の滑り出しが堅調であることを示し、中間層から高所得者層の消費が引き続き堅調なことが背景にある。



キッチン・インテリア用品のウィリアムズ・ソノマ＜WSM＞が上昇。通期のガイダンスで増収見通しを示している。アナリストからは通期の見通しは強いとの指摘も。



医薬品や化粧品などの容器や包装を手掛けるアプターグループ＜ATR＞が下落。トゥヤ氏を９月１日付で新ＣＥＯに指名したと発表した。ただ、アナリストからはポジティブな声が多い。



暗号資産取引所のジェミニ・スペース・ステーション＜GEMI＞が大幅安。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を従来の１３ドルから５．５０ドルに引き下げた。



ロケット・ラボ＜RKLB＞ 69.48（-9.11 -11.59%）

ドキュサイン＜DOCU＞ 48.90（+1.36 +2.86%）

メーシーズ＜M＞ 17.72（+0.80 +4.73%）

ウィリアムズ・ソノマ＜WSM＞ 184.10（+1.93 +1.06%）

アプターグループ＜ATR＞ 124.22（-5.28 -4.08%）

ジェミニ・スペース＜GEMI＞ 5.96（-1.15 -16.17%）



アップル＜AAPL＞ 249.94（-4.29 -1.69%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 391.79（-7.62 -1.91%）

アマゾン＜AMZN＞ 209.87（-5.33 -2.48%）

アルファベットC＜GOOG＞ 306.30（-3.11 -1.01%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 307.69（-3.23 -1.04%）

テスラ＜TSLA＞ 392.78（-6.49 -1.63%）

メタ＜META＞ 615.68（-6.98 -1.12%）

エヌビディア＜NVDA＞ 180.40（-1.53 -0.84%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 199.46（+3.15 +1.60%）

イーライリリー＜LLY＞ 918.05（-12.30 -1.32%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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