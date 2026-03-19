米１０年債利回り上昇 中東情勢が再び緊迫化 パウエﾙ会見で上げ拡大＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 中東情勢が再び緊迫化 パウエﾙ会見で上げ拡大＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.786（+0.112）

米10年債 4.269（+0.070）

米30年債 4.884（+0.043）

期待インフレ率 2.421（+0.032）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。中東情勢が再び緊迫化し、下落していた原油相場が再び上昇に転じたことで利回りは上昇。イスラエルがイランのサウス・パルスガス田に空爆を実施したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明しており、サウジやカタール、ＵＡＥのエネルギー施設を攻撃すると警告している。また、２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回ったことも利回りの上げを支援。



その後、午後になって、ＦＯＭＣ後のパウエル議長の会見にも反応。議長は「エネルギー価格上昇がインフレを押し上げる可能性がある」と発言。「インフレの進展が見られない限り、利下げは行わない」との見解を示していたことに反応していた模様。



政策金利に敏感な２年債は３．７８％まで大幅に上昇した。



２－１０年債の利回り格差は+４９（前営業日：+５２）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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