大手芸能事務所「スターダストプロモーション」の男性タレント集団「EBiDAN」の6人組「Lienel（リエネル）」がメジャーデビューする。18日、東京・新宿三角広場で行ったイベントでサプライズ発表された。

終盤、ステージ上方のスクリーンに「メジャーデビュー」の文字が大写しされると、2000人のファンから地鳴りのような歓声が上がった。メンバー6人はゲスト出演した氣志團の綾小路翔（49）、超特急のリョウガ（31）とともに肩を組んで歓喜。近藤駿太（20）は「これをきっかけにLienel売れるぞ！」と拳を突き上げた。

先輩8組の長所を“全部乗せ”したようなEBiDANの最年少グループだ。「超特急」のダサかっこよさ、「M！LK」の王道アイドル、「SUPER★DRAGON（スパドラ）」のやんちゃさ、「ONE N’ ONLY（ワンエン）」のラップ…。たたずまいからキャラクター、音楽ジャンルまで網羅し、高岡ミロ（19）は「（先輩の）素晴らしいところをちょっとずついただいて、唯一無二になる」と意気込んだ。武田創世（16）は自分たちの強みを「曲の幅の広さ。飽きないのが僕たちの強み。これからもいろんなジャンルをやって、100％にできるようになりたい」と力説した。

2023年に結成され、これまでシングル6作、アルバム1作を発売。昨年1月発売のシングル「Go Around The World」は10万枚を売り上げた。3年にわたるインディーズ活動が評価され、ユニバーサルミュージックからのデビューが決まった。デビューシングルの発売日は6月3日で、詳細は後日発表される。

今年11月に東京ドーム公演を初開催する超特急、昨年NHK紅白歌合戦に初出場したM！LKと、実績十分な先輩たちに刺激を受け、高桑真之（16）は「伝統的なステージで憧れがあるので（日本）武道館（のステージ）に立ちたい」と抱負。将来の夢は「東京ドーム」（近藤）と宣言した。

≪シンガポール 自転車ミッション≫イベントは初のミニアルバム「Osyan」の発売を記念して行い、綾小路が提供したリード曲「羅武が如く〜恋の風林火山〜」を初披露した。メジャーデビューに向け、シンガポールにデコチャリでユニバーサルミュージックとの契約書を取りに行くとのミッションが綾小路から伝えられた。高岡は「契約書を取りに行くからにはシンガポールでも売れたい」と力を込めた。