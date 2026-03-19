◇オープン戦 巨人8―0ヤクルト（2026年3月18日 東京D）

5回も0を並べると、ベンチへ向かう途中から笑みが広がった。巨人・田中将大は先発して5回1安打無失点とほぼ完璧な内容でオープン戦を終了。「ここまで本当に順調にきている」と短い言葉に充実感が漂った。

初回先頭・長岡にこそ四球を与えたが崩れない。後続は3者続けて内野ゴロ。最速147キロの直球とスプリットの組み合わせで計15アウトのうち、10個を内野ゴロで奪い「ゴロで打ち取ることができてるのはいいかなと思います」と狙い通りの内容に胸を張った。

4回には小学生時代からの盟友・坂本が、決勝打となる右前適時打で援護してくれた。互いにチーム最年長となり、引っ張る立場。「年数重ねてる選手が適当にやってしまうと、チーム全体の緩みになる。締めるとこはしっかり締めて、やる時はやって」とその姿勢でけん引していく。

オープン戦は3試合に登板して計10回無失点。開幕ローテーション入りをほぼ当確とした。今後は来週のファーム・リーグでの調整登板を経て、開幕2カード目の中日戦（バンテリンドーム）へ向かうことが予想される。「とにかくいい準備をして次の登板に向かうことの繰り返しなんで、そこをしっかりやりたい」。苦しんだここ数年とは違う。手応え十分にプロ20年目を迎える。（村井 樹）