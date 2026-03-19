WBC決勝・米国―ベネズエラ

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。2大会ぶりの世界一奪還を逃した中で、表彰後に目撃された選手の振る舞いが物議を醸している。

悔しさを抑え切れなかった。試合後の表彰式。準優勝の米国ナインに銀メダルが授与されていく。登板がなかった守護神メイソン・ミラーは首に銀メダルをかけられ、失意の表情でその場を後に。ただその直後、首からかけたメダルをすぐに外してしまった。

ドジャース傘下3Aオクラホマシティ・ドジャースの実況担当アレックス・フリードマン氏はXで実際の場面をテレビモニターで捉えた映像を公開。「メイソン・ミラーは、ネクストバッターズサークルの外に出る前にもう銀メダルを外していた。分かるけどね」と綴ると、米ファンから続々と反応が寄せられた。

「クールじゃないね。特にあの魔法のような投球をしたのだから」

「私も同じことをすると思う。2位のメダルなんてほしくない」

「彼を出すべきだったのに」

「スポーツマンシップに欠ける行為だ。この国にとってまた一つの汚点だ」

「デローサ（監督）が9回に投げさせなかったことに本人も怒ってるよ（笑）」

「オリンピックの銀メダルや銅メダルの選手は、表彰台を降りた後にメダルを投げ捨てたりしない。アメリカチームのスポーツマンシップはひどい」

「アメリカ人は本当に、負けず嫌いで自分勝手な連中だ。恥ずかしい限りだ」

「これどういう態度なの？ このチームはこの大会に出る資格ないよ。次のWBCで予選で誰かにボコボコにされるべきだ」

表彰式では決勝に「4番・DH」で出場した昨季ナ・リーグ本塁打王カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）も同様の行為に及んだ姿が目撃されており、米ファンからは「品位がなく、不快だ」「いい加減大人になってくれ」などと、批判の声が向けられていた。



（THE ANSWER編集部）