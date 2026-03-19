◆米大リーグオープン戦 ブルージェイズ２―３オリオールズ（１８日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、キャンプ本拠地でのオリオールズ戦に「５番・三塁」で先発出場。侍ジャパンから復帰後初のオープン戦は３打席連続四球を選び、６回に代走を出されて退いた。

この日のオ軍先発は１９〜２１年にヤクルトに在籍していたＡ・スアレス投手（３６）。岡本は初回無死の第１打席、４回１死の第２打席はともにフルカウントからの７球目をしっかりと見極めた。６回無死一、二塁の第３打席は２２〜２３年に西武に所属していた左腕、Ｄ・エンス投手（３４）と対戦。好機でもボール球には手を出さず、５球目が高めに外れたところで冷静に一塁へ歩いた。ここで代走のためベンチに下がったが、３打席で“元ＮＰＢ戦士”に計１９球を投げさせ、ストライクゾーンに来た７球のうち５球でスイングを仕掛けるなど有意義な時間となった。

昨季終了後に巨人からポスティングシステムを利用してブ軍に移籍した岡本は、メジャー１年目ながら侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場。２大会連続の世界一はならなかったが、岡本は日本が敗れた準々決勝のベネズエラ戦ではチーム唯一の２安打と気を吐いていた。大会を通じては１９打数４安打の打率２割１分１厘、１打点に終わり、敗退直後には「悔しいですけど、（今後に向けて）しっかり自分のやるべきことをやっていきたいと思います」と話していた。