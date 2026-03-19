▼インビンシブルパパ（伊藤大師）ブリンカーを着用して集中して走れていた。今回はハナにこだわった競馬を考えている。

▼ウインカーネリアン（鹿戸師）9歳でも力の衰えは見られない。予定通り仕上がってきている。だいぶ調子は上がってきたかな。

▼エーティーマクフィ（荻野助手）前走時よりいいとジョッキー（富田）は言っている。筋肉量が増えて、いい体です。

▼ジューンブレア（荻野助手）何より気の強い子。それが難しさでもあり、良さでもある。いい状態です。

▼ビッグシーザー（瀬間助手）オーシャンS後から疲れを取って、うまく調整ができている。乗りやすく、差してくるイメージ。前に行きたい馬が多いし、直線で出番があれば。

▼ピューロマジック（安田師）状態は良くなっているけど、夏の方がいい馬なので。前走は前進気勢を取り戻す意味で、あの競馬。今回は逃げにこだわっていないです。

▼フィオライア（柴田師）しまいをしっかり動かしてもらった。ジョッキー（太宰）は前回より状態がいいと。リラックスできている。

▼ペアポルックス（梅田師）ジョッキー（岩田康）は良かったと言っていた。状態は前回より良くなっていて、色気を持っていける。

▼ママコチャ（池江師）使って良くなっている感じです。前走は外枠が厳しかったけど、最後の伸びは良かった。

▼ヤマニンアルリフラ（斉藤崇師）ビシッとやるごとに反応が良くなっている。前走は五分に近いゲートが切れたので、今回も五分に切ってどこまで。

▼ヨシノイースター（中尾師）いつも調教は動くし、使った反動もなさそう。前走は枠が残念でした。

▼レイピア（中竹師）充実している。力をつけているし、レースに幅も出てきた。状態はいいのでチャンスがある。

▼レッドモンレーヴ（蛯名正師）1週前としては順調で、動きはいいのではないか。千二で新しい面を見せてくれたら。