「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ただいまの一発や！！阪神・森下翔太外野手（２５）が１８日、オープン戦１号２ランを放った。侍ジャパンの一員として戦ったＷＢＣから帰国翌日の１７日にチームへ合流後、２戦連続のスタメン出場でワールド級の存在感を発揮。世界一を成し遂げたベネズエラと熱戦を演じた準々決勝で放った３ランをほうふつとさせる一発で、シーズン開幕へ向かう猛虎の勢いを加速させた。

マイアミの熱狂をマリンによみがえらせた。東京湾を見下ろすように高々と舞い上がった白球は、虎党で埋め尽くされた左翼席へ。「おかえり」の大歓声に包まれ、森下はゆったりとダイヤモンドを１周。ベンチ内へ戻ると、侍ジャパンで話題となった“お茶点（た）てポーズ”も披露した。

「試合に入ればもう集中するので。自分で切り替えはできるので、いい形で入れた」

大舞台での経験は一度胸にしまい、目の前の戦いに没頭した。三回に１点を先制し、なおも２死二塁。木村が投じた初球の低めカーブを豪快にすくい上げ、オープン戦１号となる左越え２ランを放った。ＷＢＣ準々決勝では、ベネズエラのＲ・スアレス（レッドソックス）が投じた低めチェンジアップを泳ぎながらも左翼席へ運び勝ち越し３ラン。劇的な一発を想起させる弾道でアーチをかけ、「とりあえず一本出てホッとしました」と胸をなで下ろした。

帰国翌日の１７日にチームへ合流すると、「３番・ＤＨ」で即スタメン出場。２戦連続で先発したこの日は右翼の守備にも就き、虎復帰後の初安打を最高の形で記録した。ただ、「打席数的には侍の時は立てなかったので、打席に（多く）立って自分のスイングに持っていくのが今やるべきこと」と泰然。残り３試合となったオープン戦で、万全の状態を整えていくつもりだ。

異例の“超速始動”ながら主戦らしい姿を示し、藤川監督からも「これでＷＢＣから帰ってきたメンバーはタイガースの一員として戻った形。空気的に非常に３人（坂本、佐藤輝、森下）の姿勢というのはチームにありがたかった。開幕に向けて良い準備につながる動きをしてくれたなと感謝しています」とたたえられた。チーム合流時には、ドジャース・大谷に刺激を受け「多くを語るというよりは野球で、背中で見せてくれた。自分もそうなっていきたい」と話していた森下。早速、その大きな「背中」で体現した。

「常に上を目指さないといけないと思うので、現状維持で満足はしていないです」。熱戦を演じたベネズエラが歓喜に沸いた日−。１万２０００キロ離れた地で、セ界の頂点へと発進する“号砲”が打ち鳴らされた。