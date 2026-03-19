「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神・森下翔太外野手（２５）がオープン戦１号２ランを放った。侍ジャパンの一員として戦ったＷＢＣから帰国翌日の１７日にチームへ合流後、２戦連続のスタメン出場で存在感を発揮した。先発の新外国人イーストン・ルーカス投手は、制球に苦しみながらも５回２失点。球藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−ベンチではルーカスにどんな声を掛けた。

「イニングごとに球数のストレスが出てきますので。これをまたいい回復をすれば５回までで、球数的にもまあまあいきたいところまでいけたので、これで回復を待つというところですね」

−森下がチームに戻ってオープン戦１号。本人も「ホッとした」と。

「そうですか（笑）。帰って明日、ゆっくり休んでね。これでＷＢＣから帰ってきたメンバーとしては、チームの一員として、タイガースの一員として戻った形で関西に戻って休養すると。そういう意味では空気的に非常に、チームとしては３人の姿勢というのはありがたかったです。タイガースファンにとっても、タイガース全体にとっても次の開幕に向けて、いい準備につながる動きをしてくれたなと、感謝していますね」

−中川に試合前に助言。試合でもまた打った。

「どうでしょうね。まだ始まっていませんからね」

−２日連続で５番に起用。クリーンアップを経験させる意図があった。

「どうでしょうね、その辺りはね。ただ、大山で待つということに変わりないですね、タイガースとしては」