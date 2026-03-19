▼アイサンサン（橋田師）前走がいい競馬だったのでその延長線上での仕上げ。動きが柔らかく、キズナ産駒らしく芯がある馬。

▼アブキールベイ（坂口師）先週ある程度しっかりやっているので、今朝はジョッキーに感触を確かめてもらった。左回りは1回走っているし、乗りやすい馬なので距離も大丈夫だと思う。

▼ウイントワイライト（西園師）先週かなりいい時計が出て、馬も落ち着いているので精神的に成長している。左回り1400メートルは4勝しているので合いそう。

▼カルプスペルシュ（石坂師）CWコースでサラッと。先週で仕上がっているので今朝はこれぐらいで。距離が延びてどうか。

▼カンパニョーラ（伊坂師）状態はいい。芝は問題ないと思うし、舞台設定もぴったり。

▼シンバーシア（萩原師）中間も変わりなく順調。距離への対応が鍵に。

▼スリールミニョン（高橋康師）中間はストレスをためないように。1400メートルで競馬を教えているところ。この距離なら流れに乗りながらためられる。

▼セフィロ（菊沢師）先週しっかりやっているので若干軽めの内容になったが、動きはいい。

▼ソルトクィーン（荻野助手）乗り手は「抜群だった」と言っていた。中京は相性のいいコース。

▼チェルビアット（高野師）馬も仕上がっているので今朝はいっぱいには追わず整える程度。スイスイ進んでいくいいコンディション。

▼ドロップオブライト（福永師）先週も良かったけど、今週は動きの質がさらに上がっていた。条件がいいので期待。

▼ナムラクララ（長谷川師）1週前に負荷をかけられた。動きも良かったし順調。1400メートルもいいと思う。

▼マサノカナリア（藤野師）当週は馬なりで負担をかけない程度に。馬体は仕上がっているし、動きも良かった。休み明け3戦目にして一番いい感じ。

▼マピュース（小島助手）バランス良く走れていた。感じは悪くない。条件はいい。

▼モリノドリーム（鈴木伸師）順調。調子は前走より全然いい。ジョッキーの感触も良かった。

▼リラボニート（北村助手）しまい重点で11秒台。めっちゃいい動きだった。前走もいい内容だったし、凄くいい状態なので楽しみ。

▼レディマリオン（長谷川師）ここまでは順調。いい状態で臨めれば。重賞でメンバーも強くなるけど、やれると思っている。