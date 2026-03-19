▼アスミル（本田師）変わりなくいい状態をキープしている。前走は千二でも引っ掛かって止まってしまった。折り合いさえつけば。

▼エイシンディード（大久保師）動きは絶好。いい感じで動けていて、いい状態でレースに持っていける。前向きさが強い馬なので短距離が向いている。

▼カフェラバー（和田正師）中止や除外の影響はなさそう。体調はいい。

▼スターオブロンドン（岡助手）先週の追い切りの動きは良かったし、状態もいいです。

▼タイセイアストロ（森一師）前走のしまいの脚は良かった。ジョッキーも高く評価してくれているし、通用していい。

▼ダイヤモンドノット（福永師）乗り手も動きは良かったと言ってました。フォームが改善されて先週よりいい走りだった。舞台設定もいいと思う。

▼タガノアラリア（西園師）動きは凄く良かった。重心の低い走りで、かなりいい状態です。

▼タヤスロレンヌ（岩戸師）順調。だいぶ競馬を覚えてきた。芝はダメなわけではない。

▼テルヴィセクス（斉藤崇師）デビュー前から追い切りは良かった。放牧を挟んで、ひと回り大きくなって成長している。

▼トライアンフパス（国分恭）坂路単走でしっかり動けていました。少し怖がりなところがあるのでレースまでに乗れて良かったです。

▼ハッピーエンジェル（武市師）リラックスして走っていて、しっかり反応もできていた。いい感じ。

▼フォーゲル（斉藤崇師）1F延長が課題だけどリズム良く運べれば、このメンバーでもスピードは引けを取らないと思う。

▼フクチャンショウ（加藤征師）先週、今週と追い切って中身ができてきた。

▼プリンセスモコ（西塚）状態は良さそうです。馬具を工夫して折り合い面が良くなっている。ゲートも速いし機動力は素晴らしいものを持っているのでそれを生かせたら。

▼プルヴォワール（竹内師）小倉帰りだが、具合は良さそう。先週、今週と楽な感じで動けていた。

▼メイクワンズデイ（宮地師）前に馬を置いて折り合いの確認と、しまい重点で調整しました。力んでいる感じもなく、あれくらいで競馬ができたら。