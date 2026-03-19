大谷がオープン戦で今季初マウンド

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間19日・アリゾナ）

通常だとよく目にする“並び”だが、この日は違和感を覚えるファンがいたようだ。ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板。日本時間で午前5時5分の試合開始に先立ちスタメンが発表された。並んだ10人に「かなりレアなのでは」と驚くファンもいた。

17日（同18日）にベネズエラ代表の初優勝で幕を閉じたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。熱戦の余韻が残るなか、その翌日に大谷が投手としてマウンドに上がった。早朝にも関わらず、日本のファンも今季初登板にソワソワ。WBCでは見れなかった“投手・大谷”に注目した。

デーブ・ロバーツ監督が予告した通り、先発マウンドに上がった大谷だが、スタメンに違和感を覚えるファンも。この日は投手のみの出場で、指名打者にはアレックス・フリーランド内野手が入った。いつもは指名打者も兼ねる“二刀流”だけに、珍しいスタメンに思わず目を奪われたようだ。

SNSには「初めて見たかも」「普通はこうだよね」「WBCと違って投手専念の大谷さん」などのコメントが寄せられていた。大谷のオープン戦登板はエンゼルス時代の2023年2月28日（同3月1日）の敵地・アスレチックス戦以来3年ぶり。指名打者としては20日（同21日）のパドレスとのオープン戦に出場する予定となっている。（Full-Count編集部）