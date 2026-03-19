◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

狙い澄まして振り抜いた。巨人・佐々木俊輔外野手（２６）は打球が右翼スタンドに吸い込まれたことを確認しても、そのままスピードを落とさずにダイヤモンドを一周した。「あまりホームランを打ち慣れていないので。ちょっと速くなっちゃいました」。本塁打にはもったいない快足だった。

６回にキャベッジの代走で途中出場。７回１死二塁の第１打席で、４番手・拓也の高め直球を振り抜いた。「しっかりミートしに行こうと。捉えられたなという感触はありました」。オープン戦１号は、３年目にして自身の“東京ドーム１号”でもあった。「やっぱり気持ちいいなと。しっかりシーズンで打てるようにという思いもまた持てたので、それは良かったかなと思います」。打って再びあの快感を味わう。

スイッチが入った。同じ外野手の育成３年目・平山が１５日の日本ハム戦、１７日のヤクルト戦と２戦連発。「あそこでチャンスをもらって結果を出せるのもすごい。それがあったから自分は今日も打てたのかなというのもある。育成とか関係なしに急に支配下登録されてスタメンもあると考えたら悔しいので、負けないようにやりたい」。年下の同期から刺激を受け、オープン戦で２５打数１０安打、打率は４割に到達した。

激しい外野手の争いは続き、オープン戦は残り３試合。「自分ができることをしっかりやった中で、決めるのは監督含めコーチ陣。少ないチャンスですけど、しっかり準備してあと３試合、自分のやるべきことをやりたい」。真っすぐに開幕スタメンを狙い続ける。（臼井 恭香）