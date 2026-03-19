◆オープン戦 巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）

若手のアピール合戦に阿部監督のうれしい悩みが増えた。試合前に熱血指導したルーキー皆川は６回無死一、二塁から代打で起用すると、松本、佐々木、中山らとの外野争いに食らいつく左中間への２点適時二塁打で一発回答。増田陸は３試合連続安打で、その間９打数６安打と絶好調だ。

育成選手では内、外野守れる宇都宮が２安打１打点と躍動し、２戦連発中だった平山はこの日は無安打だったが、右翼で好守備を見せた。「彼らもチャンスをものにしようと必死でやっているので、最後までこちらを悩ませてもらえれば」と競争激化を歓迎した。

開幕まで残り３試合となったが内、外野の布陣はさまざまな可能性があり流動的な状況。中山が外野と一塁、捕手の岸田が一塁、増田陸は一塁と二塁、新外国人のダルベックは一塁と三塁など、複数ポジション守れる選手が多く、競争は複数選手が絡む大混戦だ。

この日は試合前、皆川にバットを短く持って打つよう助言。鋭いライナーを連発すると「短く持ったらカチンって打てるんだから、その感覚で長く持っても打たないと」と伝え、直球に差し込まないコンパクトなスイングを反復練習させていた。早速、結果に結びつきサバイバルはさらに熱くなった。（片岡 優帆）