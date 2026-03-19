「ファーム・西地区、阪神１３−０オリックス」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

早くも風格が出てきた。３試合連続で４番起用となった阪神・西純が、２安打１打点。今季から野手に転向した男が、開幕早々存在感を放っている。

一振りで仕留めた。五回２死一塁。打席に向かう直前に投手が佐藤一から川瀬に代わった。「真っすぐに自信がありそうな投手だったので待っていた。いい感じで打てたし、長打になってよかった」。初球をスイングすると、右中間を破る適時二塁打となった。これが野手転向後初打点。「何とも思わないですよ」とはにかんだ。

試合の中で修正していた。初回は打者一巡で８得点の猛攻だったが、自身は２度凡退。「引っ張りにかかりすぎていた」と分析し、意識を変えた。四回の第３打席で、しぶとく右前打を放ち、Ｈランプをともすと、続く打席も結果につなげた。

これで２試合連続マルチ安打とし、打率は・３３３に上昇。ただ「まだ全然です。守備はちょっと落ち着いてきたけど、走塁は難しい」と表情を引き締める。野手としては、まだまだ発展途上。「いろいろ経験していくしかない」。日々成長を続け、支配下登録を勝ち取るまで突き進む。