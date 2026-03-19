「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

マリン特有の浜風に、初めて立つマウンド。珍しく阪神・ルーカスは制球に苦しんだ。２四球に加え二回以降は毎回、先頭打者の出塁を許す投球。６安打を許しながら２失点にまとめた８５球に「少し不安定な時間が長かった」と首を横に振った。それでも評価は不変。藤川監督の信頼は揺るがない。

「順番にスタミナ作りですから。いいところまでいけたので良かったと思いますね」。初回は順調な立ち上がりだった。先頭の高部を３球勝負で空振り三振に抑えると、藤原には中前打を浴びたが続く西川を遊ゴロ併殺に。内角低めの直球で意図的に詰まらせ封じた。

それでも「二、三、四回くらいはフォーム的にしっくりこなかった」と説明。四回はソト、ポランコに連打を浴び、１死二、三塁から佐藤の左犠飛で１点を失った。五回には小川に左前打を許し、自身のボークも絡んだ２死三塁。西川にチェンジアップを中前に運ばれた。苦心の投球も大崩れしなかったのは収穫だ。

１５０キロ超の直球にスイーパーを織り交ぜ高部、ポランコ、佐藤と左打者３人から空振り三振を奪った。１０日の西武戦（甲子園）では３回２安打無失点。２度目のオープン戦登板でまた一つ段階を踏み、４月１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）の先発が確実になった。「いいものが出せるようにというか、そうならないといけないね」と新助っ人。デビュー戦に向け、妥協なく準備を進める。