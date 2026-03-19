「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）

関脇霧島は豪ノ山との１敗対決を突き落としで制し、単独トップに立った。３場所連続２桁勝利とし、１４場所ぶり３度目の優勝、特例を除けば３例目の大関復帰が視界に入った。横綱豊昇龍は関脇高安を引き落とし２敗を守った。大関安青錦は琴勝峰に敗れて６敗目となり、新入幕からの連続２桁勝利記録が止まった。琴桜は隆の勝を押し出し７勝目。霧島を２敗で琴勝峰ら３人、３敗の藤青雲が追う。

霧島は頭で受け止めた。馬力のある豪ノ山のぶちかましに引かなかった。突き押しをいなし、最後は土俵際でかわして突き落とした。「思い切り当たった。しっかり当たったから、そういう動きになった」と冷静だった。

１敗対決を制し、単独トップに。これで１１（東前頭２）→１１（関脇）→１０（関脇）と３場所連続２桁勝利。“三役で３場所３３勝”の大関昇進目安。先々場所は平幕だが、安青錦のように３場所目の印象が良ければ一気の昇進は珍しくない。

自信を取り戻した。大関だった２３年九州場所で２度目の優勝を飾り、２４年初場所は綱とりを失敗。首の故障に泣き、２４年夏場所を最後に大関から陥落。手首も痛め、低調な成績が続いた。「相撲が面白くない」という時期もあった。

師匠の音羽山親方（元横綱鶴竜）は「ケガが良くなって頭から当たれるのが大きい。稽古で上がってきた力士だから」と復調の要因を指摘。八角理事長（元横綱北勝海）も「頭で当たった。あまりいい立ち合いではなかったけど、それがあるから残れた」とたたえた。

３年前に初優勝を飾った春場所。１４場所ぶりの優勝なら、特例（陥落場所２桁勝利なら復帰）を除けば魁傑、照ノ富士に続く３例目の大関復帰は確実だ。１２日目は豊昇龍との大一番。「変わらずしっかり取る」と言い切った。