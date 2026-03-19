「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）

関脇霧島は豪ノ山との１敗対決を突き落としで制し、単独トップに立った。３場所連続２桁勝利とし、１４場所ぶり３度目の優勝、特例を除けば３例目の大関復帰が視界に入った。横綱豊昇龍は関脇高安を引き落とし２敗を守った。大関安青錦は琴勝峰に敗れて６敗目となり、新入幕からの連続２桁勝利記録が止まった。琴桜は隆の勝を押し出し７勝目。霧島を２敗で琴勝峰ら３人、３敗の藤青雲が追う。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方は「霧島は上位力士との対戦も残っているし、まだまだ優勝争いは先が長いよ」と指摘した。

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霧島と豪ノ山の１敗同士の対戦は紙一重の一番だったな。豪ノ山は立ち合いから前に出ていい相撲を取ったよ。得意の突き押しで霧島を土俵際まで押し込んだけど、最後に突き落としを食らった。あと一歩、足が前に出ていればっていう反省はあるけど、まあ惜しかったよな。「相撲に勝って勝負に負けた」ってことじゃないかな。

逆に霧島は運が良かったと思うよ。一瞬足を滑らせて体勢も崩しそうになった。あのまま押し出されてもおかしくない展開だったよ。でも、こういう相撲でも勝ちは勝ち。単独トップに立ったけど、上位力士との対戦も残っているし、まだまだ優勝争いは先が長いよ。

１２日目は豊昇龍との対戦する。横綱も調子がいいので楽な相撲にはならないよ。立ち合いから前に出る早い相撲を取らないとな。まわしを取られると苦しくなるよ。